Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию
Другие новости
19 февраля 2026, 07:22 |
1769
1

Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию

Гватемала отказалась от матча

19 февраля 2026, 07:22 |
1769
1 Comments
Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию
Сборная Гватемалы по футболу

Сборная Гватемалы по футболу не сыграет товарищеский матч против россии, который пропагандисты анонсировали на 31 марта 2026 года в Санкт-Петербурге.

Президент федерации Херардо Паис заявил, что команда уже имеет согласованные спарринги с Алжиром и Перу, поэтому вынуждена была отказать россиянам.

Напомним, после полномасштабного вторжения рф в Украину российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и остаются вне международных соревнований.

После полномасштабного вторжения в Украину россияне не участвуют в официальных турнирах. Среди команд, которые согласились на спарринги, были сборные Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Египта, Катара, Камеруна, Кении, Кубы, Сербии, Беларуси, Нигерии, Чили, Перу и Боливии.

По теме:
Сразу две футбольные сборные согласились провести матчи с россией
В Министерстве спорта Украины отреагировали на скандальные слова Инфантино
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу лезть в эти дебри. Это вообще парадокс»
сборная россии по футболу сборная Гватемалы по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Главком
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
Футбол | 19 февраля 2026, 08:12 32
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться

В команде футболиста считают, что это произошло в лагере сборной Украины

Игорь Костюк нашел позитив в провале Динамо в первой части сезона
Футбол | 19 февраля 2026, 07:00 2
Игорь Костюк нашел позитив в провале Динамо в первой части сезона
Игорь Костюк нашел позитив в провале Динамо в первой части сезона

Тренер не считает, что клуб находится в кризисе

ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного украинца
Футбол | 19.02.2026, 08:42
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного украинца
Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Футбол | 18.02.2026, 15:23
Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Теннис | 18.02.2026, 16:10
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ash
Діалог та перемовини – це необхідні речі для того, щоб вести роботу з питань миру в Україні відповідно до хартій ООН.Про це сказав президент Гватемали Алехандро Джамматтеї Файя на другому саміті Кримської платформи, передає Укрінформ.«Гватемала високо оцінює важливість створення Кримської платформи, яка націлена на відновлення територіальної цілісності України. Це ще раз підкреслює, що жодна країна в світі не має права приймати за належне, коли інша велика країна нападає на демократичну та вільну державу. Діалог та перемовини – це необхідні речі для того, щоб вести роботу з питань миру в Україні відповідно до хартій ООН».Він наголосив, що Гватемала підтримує суверенітет України та рішуче засуджує російську агресію.«Гватемала завжди демонструвала свою підтримку Україні та жодного разу не відвернулася. Ми ніколи не мовчимо, коли існують такі загрози для всього світу», - підсумував президент країни.
__
Якісь подвійні стандарти, якщо вони збиралися грати.
Ответить
0
Популярные новости
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 78
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 95
Футбол
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
17.02.2026, 09:45
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 09:53 4
Олимпийские игры
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
18.02.2026, 07:53 2
Футбол
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем