Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию
Гватемала отказалась от матча
Сборная Гватемалы по футболу не сыграет товарищеский матч против россии, который пропагандисты анонсировали на 31 марта 2026 года в Санкт-Петербурге.
Президент федерации Херардо Паис заявил, что команда уже имеет согласованные спарринги с Алжиром и Перу, поэтому вынуждена была отказать россиянам.
Напомним, после полномасштабного вторжения рф в Украину российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и остаются вне международных соревнований.
После полномасштабного вторжения в Украину россияне не участвуют в официальных турнирах. Среди команд, которые согласились на спарринги, были сборные Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Египта, Катара, Камеруна, Кении, Кубы, Сербии, Беларуси, Нигерии, Чили, Перу и Боливии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В команде футболиста считают, что это произошло в лагере сборной Украины
Тренер не считает, что клуб находится в кризисе
__
Якісь подвійні стандарти, якщо вони збиралися грати.