Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию

Сборная Гватемалы по футболу не сыграет товарищеский матч против россии, который пропагандисты анонсировали на 31 марта 2026 года в Санкт-Петербурге.

Президент федерации Херардо Паис заявил, что команда уже имеет согласованные спарринги с Алжиром и Перу, поэтому вынуждена была отказать россиянам.

Напомним, после полномасштабного вторжения рф в Украину российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и остаются вне международных соревнований.

После полномасштабного вторжения в Украину россияне не участвуют в официальных турнирах. Среди команд, которые согласились на спарринги, были сборные Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Египта, Катара, Камеруна, Кении, Кубы, Сербии, Беларуси, Нигерии, Чили, Перу и Боливии.