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20 июля 2026, 21:27 |
3279
4

Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу

Аргентинская футбольная ассоциация готова поддержать россиян

20 июля 2026, 21:27 |
3279
4 Comments
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
ФИФА
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В мировом футболе обсуждают возможное возвращение сборной россии к международным соревнованиям.

Вопрос о допуске российских команд может быть рассмотрен ещё до жеребьёвки отборочного турнира Евро-2028, запланированной на декабрь.

По данным источника, число сторонников возвращения россии среди членов ФИФА почти вдвое превышает число тех, кто выступает против. Среди стран, представители которых якобы поддерживают отмену санкций, называют Аргентину, Колумбию, Уругвай, ЮАР, Марокко, Египет, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Черногорию, Мавританию, Коморские острова, Джибути и Нигер.

В то же время часть футбольных ассоциаций категорически выступает против возвращения россии. Среди противников такого решения называют Украину, Англию, Францию, Германию, Бельгию, Норвегию, Латвию, Литву и Эстонию.

Главным препятствием для возможного возвращения остается позиция европейских федераций. По предварительной информации, по меньшей мере 20 из 55 членов УЕФА не готовы проводить официальные матчи против российской сборной.

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ФИФА УЕФА сборная Аргентины по футболу сборная россии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
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Комментарии 4
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Ну так вплив БРІКСа їхнього сраного. Вони там через Бразилію всю Латинську Америку розгойдують. До того ж пригадую був скандал з коксом у дипломатичних літаках РФ, і кокс цей був саме з Аргентини. Тож позиції у москаля там міцні.
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+6
приймайте кацапів в конмебол і їбіть там один одного в туза.
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+3
От Г@ндоны 👿
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+3
Не дарма вчора проти аргів вболівали
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+2
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