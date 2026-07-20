Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу

В мировом футболе обсуждают возможное возвращение сборной россии к международным соревнованиям.

Вопрос о допуске российских команд может быть рассмотрен ещё до жеребьёвки отборочного турнира Евро-2028, запланированной на декабрь.

По данным источника, число сторонников возвращения россии среди членов ФИФА почти вдвое превышает число тех, кто выступает против. Среди стран, представители которых якобы поддерживают отмену санкций, называют Аргентину, Колумбию, Уругвай, ЮАР, Марокко, Египет, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Черногорию, Мавританию, Коморские острова, Джибути и Нигер.

В то же время часть футбольных ассоциаций категорически выступает против возвращения россии. Среди противников такого решения называют Украину, Англию, Францию, Германию, Бельгию, Норвегию, Латвию, Литву и Эстонию.

Главным препятствием для возможного возвращения остается позиция европейских федераций. По предварительной информации, по меньшей мере 20 из 55 членов УЕФА не готовы проводить официальные матчи против российской сборной.