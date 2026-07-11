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11 июля 2026, 08:42 | Обновлено 11 июля 2026, 08:43
9076
5

В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол

В организации готовы заблокировать такое решение

11 июля 2026, 08:42 | Обновлено 11 июля 2026, 08:43
9076
5 Comments
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
УЕФА
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УЕФА готов не допустить возвращения российских клубов и сборных на международные турниры, даже если ФИФА примет решение о снятии отстранения.

По информации источников, внутри Европейского футбольного союза преобладает категорическая позиция в отношении сохранения санкций. Большинство ведущих национальных ассоциаций, в числе которых Англия, Франция и Германия, не поддерживают идею возвращения российских команд к международным соревнованиям.

Сообщается, что президент УЕФА Александр Чеферин не намерен идти вразрез с позицией европейских федераций, особенно в преддверии предстоящих выборов руководства организации.

На данный момент российские клубы уже отстранены от участия в еврокубках сезона 2026/27. Кроме того, в УЕФА не планируют допускать россию к отборочным турнирам чемпионата Европы-2028 и чемпионата мира-2030, что автоматически лишит её шансов выступить в финальных частях этих соревнований.

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УЕФА ФИФА российско-украинская война сборная россии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: The Guardian
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Фіфа продажні ,ще з Блаттера почалось))
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Хоть за это спасибо
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+5
Я уже не раз писал: УЕФА рашку не допустит
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+3
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