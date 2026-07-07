Следом за МОК. ФИФА размышляет над возвращением россиян в футбол

ФИФА проведет встречу, на которой будет обсуждаться вопрос снятия дисквалификации с российских футбольных команд. Об этом сообщает авторитетное издание Sky Sports.

По информации источника, толчком к этому стало решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет россии, а также отменить все ограничения на участие российских спортсменов в олимпийских турнирах.

С 2022 года, с самого начала российского вторжения на территорию Украины, российские команды не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.