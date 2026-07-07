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  4. Следом за МОК. ФИФА размышляет над возвращением россиян в футбол
Чемпионат мира
07 июля 2026, 23:22 |
493
4

Следом за МОК. ФИФА размышляет над возвращением россиян в футбол

Будет проведена встреча, на которой обсудят снятие санкций

07 июля 2026, 23:22 |
493
4 Comments
Следом за МОК. ФИФА размышляет над возвращением россиян в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
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ФИФА проведет встречу, на которой будет обсуждаться вопрос снятия дисквалификации с российских футбольных команд. Об этом сообщает авторитетное издание Sky Sports.

По информации источника, толчком к этому стало решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет россии, а также отменить все ограничения на участие российских спортсменов в олимпийских турнирах.

С 2022 года, с самого начала российского вторжения на территорию Украины, российские команды не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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ФИФА дисквалификация россии сборная россии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Sky Sports
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Комментарии 4
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Це може означати що: 
1. закінчення війни, є домовленості 
2. Фіфа, УЄФА, МОК і вся та пиздота - продажна
3. Кацапи - обісрались і здають задню,  а значить пунк 1 та 2 в силі 
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0
нема питань
тоді усі збірні повинні наші домашні матчі грати в Україні
ВЕЛКОМ інфантіни та всі інші піда..ри до нас 
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0
Даєш Спартак - Динамо як у старі добрі часи
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-3
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