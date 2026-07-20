ФИФА готовит решение по поводу россиян. Появилась возможность
Ромен Молина – о позорном решении организации
Французский журналист Ромен Молина прокомментировал реакцию ФИФА на решение Международного олимпийского комитета относительно рекомендаций в отношении российских спортсменов и команд.
По словам Молины, в мировой футбольной федерации ждали случая, чтобы вновь поднять вопрос о возможном возвращении российских сборных и клубов к международным соревнованиям.
«Некоторые международные федерации не хотят следовать рекомендациям МОК в отношении России. ФИФА лишь ждала такой возможности, чтобы вновь вынести вопрос о возвращении России на повестку дня. За кулисами она уже некоторое время пыталась это сделать», – написал журналист.
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