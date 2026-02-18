Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 февраля 2026, 01:32
Позор Мали и Гватемалы

Сразу две футбольные сборные согласились провести матчи с россией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Мали

Сборная россии по футболу, отстраненная от международных турниров, продолжает искать соперников для товарищеских матчей.

В марте команда страны-агрессора проведет два поединка — против сборных Мали и Гватемалы. Матчи запланированы на 27 марта в краснодаре и 31 марта в санкт-петербурге.

Согласно рейтингу ФИФА, Мали занимает 54-е место, а Гватемала — 94-е.

После полномасштабного вторжения в Украину россияне не участвуют в официальных турнирах. Среди команд, которые согласились на спарринги, были сборные Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Египта, Катара, Камеруна, Кении, Кубы, Сербии, беларуси, Нигерии, Чили, Перу и Боливии.

По теме:
В Министерстве спорта Украины отреагировали на скандальные слова Инфантино
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу лезть в эти дебри. Это вообще парадокс»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Он максимально аморальный чудак»
сборная россии по футболу сборная Гватемалы по футболу сборная Мали по футболу
