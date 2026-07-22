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  4. Канте не хотел играть за Францию. Варди раскрыл, кто изменил его решение
Англия
22 июля 2026, 22:53 | Обновлено 22 июля 2026, 23:27
337
0

Канте не хотел играть за Францию. Варди раскрыл, кто изменил его решение

Н'Голо Канте мог не стать чемпионом мира

22 июля 2026, 22:53 | Обновлено 22 июля 2026, 23:27
337
0
Канте не хотел играть за Францию. Варди раскрыл, кто изменил его решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте
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Бывший форвард «Лестера» Джейми Варди рассказал, что полузащитник Н'Голо Канте изначально хотел представлять на международной арене Мали, а не Францию.

«Изначально он не хотел играть за Францию! Он хотел представлять Мали ради своего отца.

На тренировке мы сказали ему: «Что за черт, о чем ты думаешь? Франция выиграет чемпионат мира! Иди в сборную Франции!» – заявил Варди.

В итоге Канте выиграл мундиаль 2018 года, а также брал серебро и бронзу чемпионатов Европы.

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Н'Голо Канте Джейми Варди Лестер сборная Мали по футболу сборная Франции по футболу
Руслан Полищук Источник: The Touchline
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