Канте не хотел играть за Францию. Варди раскрыл, кто изменил его решение

Бывший форвард «Лестера» Джейми Варди рассказал, что полузащитник Н'Голо Канте изначально хотел представлять на международной арене Мали, а не Францию.

«Изначально он не хотел играть за Францию! Он хотел представлять Мали ради своего отца.

На тренировке мы сказали ему: «Что за черт, о чем ты думаешь? Франция выиграет чемпионат мира! Иди в сборную Франции!» – заявил Варди.

В итоге Канте выиграл мундиаль 2018 года, а также брал серебро и бронзу чемпионатов Европы.