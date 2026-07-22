Англия22 июля 2026, 22:53 | Обновлено 22 июля 2026, 23:27
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Канте не хотел играть за Францию. Варди раскрыл, кто изменил его решение
Н'Голо Канте мог не стать чемпионом мира
22 июля 2026, 22:53 | Обновлено 22 июля 2026, 23:27
337
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Бывший форвард «Лестера» Джейми Варди рассказал, что полузащитник Н'Голо Канте изначально хотел представлять на международной арене Мали, а не Францию.
«Изначально он не хотел играть за Францию! Он хотел представлять Мали ради своего отца.
На тренировке мы сказали ему: «Что за черт, о чем ты думаешь? Франция выиграет чемпионат мира! Иди в сборную Франции!» – заявил Варди.
В итоге Канте выиграл мундиаль 2018 года, а также брал серебро и бронзу чемпионатов Европы.
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