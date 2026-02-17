Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 11:32 | Обновлено 17 февраля 2026, 12:18
1167
2

«В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя

Анатолий Диденко играл с Сергеем Петровым в луцкой Волыни

17 февраля 2026, 11:32 | Обновлено 17 февраля 2026, 12:18
1167
2 Comments
«В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя
ПФЛ. Анатолий Диденко

Бывший нападающий луцкой «Волыни» Сергей Петров воевал в штурмовой бригаде армии рф и погиб в развязанной страной-агрессором войне.

О совместных выступлениях с этим футболистом в Луцке журналисту Sport.ua рассказал экс-футболист Анатолий Диденко, ныне главный тренер женской команды «Систерс» Одесса:

– Мы играли вместе в «Волыни» в сезонах 2015/16 и 2016/17 годов. Ничего особенного в поведении Петрова тогда не было. Ни в чем таком, что вызвало бы возмущение, он замечен не был. Наверное, после того как он уехал в Евпаторию, там ему промыли мозги – именно поэтому так и произошло. Прочитал о том, что жизнь Сергея Петрова на войне оборвалась. Эта новость была вместе со снимком, на котором в обнимку с ним изображен одноклубник по «Волыни» Роман Годованый. Вот только Годованый воевал за Украину, а Петров – на стороне россии.

– Но ведь сам факт поездки в Крым, как и желание играть за команды оккупационной власти, вызывает удивление.

– А вы вспомните, что многие футболисты не отличаются способностью хорошо думать. Предложили какие-то денежки, и о последствиях он уже не размышлял – уехал. В свое время и мне предлагали поехать в оккупированный Крым, но я понимал, что это полный бред, и ответил категорическим «нет».

– Через неделю исполнится четыре года с начала полномасштабной войны. Где застала вас весть о ее начале?

– Дома в Одессе. Под утро 24 февраля услышал сначала один взрыв, потом второй, третий. Тогда и узнал: война. Сел на кровати. Была ли паника? Нет. После этого лег и не мог понять, что делать. Но мысли о том, чтобы куда-то бежать, не было.

– Недавно вы сменили тренерскую работу в «Черноморце-2» на должность главного тренера «Систерс». Как работается в женском футболе?

– Постепенно привыкаю. В женском футболе есть своя специфика, поэтому стараюсь к ней приспособиться, учитывая все особенности. Вот сейчас мы играли матч чемпионата с «Металлистом 1925» и уступили 2:3. Харьковчанки – серьезный соперник, который имеет в своем составе индивидуально сильных игроков, выступающих в сборной. А вот в завершающей фазе нашей команде еще не хватает мастерства.

Впрочем, моим подопечным мне ни в чем упрекнуть – они очень старались. Поэтому в дальнейшем в плане мастерства нужно добавлять, добавлять и добавлять. Посмотрим, как будет. Главное, что прогресс есть. Я вижу, что за месяц нашей совместной работы девушки добавили в движении, в агрессии. Жаль только, что во многом из-за погодных условий и отсутствия качественных полей подготовка получилась не такой, как хотелось бы.

Видео матча женского ЧУ: Систерс Одесса – Металлист 1925 Харьков – 2:3

По теме:
Детали согласованы. Карпаты планируют объявить о трансфере бразильца
Отложили на лето. У Металлиста 1925 две проблемы на трансферном рынке
Эксперт предлагает Реброву пригласить в сборную Украины нового нападающего
Сергей Петров Анатолий Диденко Волынь Луцк Систерс Одесса российско-украинская война смерть потери в войне инсайд Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу среди женщин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0
Футбол | 16 февраля 2026, 15:21 0
В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0
В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0

Представитель Второй лиги Украины – «Диназ» Вышгород – не заметил команду «Кудровки» U-19

Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Футбол | 17 февраля 2026, 07:55 6
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны

Матч завершился победой хозяев 2:1

Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Олимпийские игры | 17.02.2026, 04:53
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов
Футбол | 17.02.2026, 09:33
Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов
Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Футбол | 17.02.2026, 09:48
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
protasov_lyopu_davai
не "мозги промыли", а человек дерьмо
Ответить
+2
MrStepanovM .
не було в нього мізків...
Ответить
+1
Популярные новости
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
15.02.2026, 16:15 29
Олимпийские игры
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 14
Футбол
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 3
Бокс
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 12
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 31
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем