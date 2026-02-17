«В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя

Бывший нападающий луцкой «Волыни» Сергей Петров воевал в штурмовой бригаде армии рф и погиб в развязанной страной-агрессором войне.

О совместных выступлениях с этим футболистом в Луцке журналисту Sport.ua рассказал экс-футболист Анатолий Диденко, ныне главный тренер женской команды «Систерс» Одесса:

– Мы играли вместе в «Волыни» в сезонах 2015/16 и 2016/17 годов. Ничего особенного в поведении Петрова тогда не было. Ни в чем таком, что вызвало бы возмущение, он замечен не был. Наверное, после того как он уехал в Евпаторию, там ему промыли мозги – именно поэтому так и произошло. Прочитал о том, что жизнь Сергея Петрова на войне оборвалась. Эта новость была вместе со снимком, на котором в обнимку с ним изображен одноклубник по «Волыни» Роман Годованый. Вот только Годованый воевал за Украину, а Петров – на стороне россии.

– Но ведь сам факт поездки в Крым, как и желание играть за команды оккупационной власти, вызывает удивление.

– А вы вспомните, что многие футболисты не отличаются способностью хорошо думать. Предложили какие-то денежки, и о последствиях он уже не размышлял – уехал. В свое время и мне предлагали поехать в оккупированный Крым, но я понимал, что это полный бред, и ответил категорическим «нет».

– Через неделю исполнится четыре года с начала полномасштабной войны. Где застала вас весть о ее начале?

– Дома в Одессе. Под утро 24 февраля услышал сначала один взрыв, потом второй, третий. Тогда и узнал: война. Сел на кровати. Была ли паника? Нет. После этого лег и не мог понять, что делать. Но мысли о том, чтобы куда-то бежать, не было.

– Недавно вы сменили тренерскую работу в «Черноморце-2» на должность главного тренера «Систерс». Как работается в женском футболе?

– Постепенно привыкаю. В женском футболе есть своя специфика, поэтому стараюсь к ней приспособиться, учитывая все особенности. Вот сейчас мы играли матч чемпионата с «Металлистом 1925» и уступили 2:3. Харьковчанки – серьезный соперник, который имеет в своем составе индивидуально сильных игроков, выступающих в сборной. А вот в завершающей фазе нашей команде еще не хватает мастерства.

Впрочем, моим подопечным мне ни в чем упрекнуть – они очень старались. Поэтому в дальнейшем в плане мастерства нужно добавлять, добавлять и добавлять. Посмотрим, как будет. Главное, что прогресс есть. Я вижу, что за месяц нашей совместной работы девушки добавили в движении, в агрессии. Жаль только, что во многом из-за погодных условий и отсутствия качественных полей подготовка получилась не такой, как хотелось бы.

