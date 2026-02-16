Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал, как бывший игрок молодежной сборной Украины Сергей Петров попал в ряды армии оккупанта, после чего был ликвидирован ВСУ в начале 2026 года:

«Когда началось полномасштабное вторжение, Сергей Петров жил в Ровно один. О футболе он вообще не думал, подрабатывал грузчиком даже на рынке, потому что денег вообще никаких не было.

Те деньги, которые были, футбольные деньги (а они не были маленькими, учитывая, что он все-таки застал времена УПЛ) – они куда-то растворились. Можете себе представить, куда могут раствориться деньги у футболиста, который ничем не думает. Доходило до того, что не было денег даже на еду. Он звонил каким-то близким людям и просил что-то дать ему на еду. Зато денег хватало, очевидно, на другие вещи, «более важные», чем еда, которые «помогали» в жизни.

Потом позвонил родным в Крым (он сам из Евпатории), и кто-то из родственников ему сказал, мол, приезжай в Крым. Мы тебе дадим денег, но при одном условии – либо Крым, либо ты никуда не поедешь. Как-то он выехал в тот Крым, это где-то 2022–2023 год, как-то пересек границу и оказался в Крыму, где начал играть на тот чемпионат бани за какую-то там г*внокоманду. Фишка в том, что он назабивал мячей, и ему сделали предложение из Узбекистана. Петров поехал, играл там, где-то полтора года. Снова почувствовал какие-то там деньги и вернулся к вредным привычкам.

Закончилось это тем, что он сел в тюрьму, в итоге его депортировали обратно в Крым. Пишут, что он был добровольцем, но самое главное – минус оккупант. Ходили слухи, что когда он выступал в Агробизнесе (2020–2021 годы) – его кодировали».