Жозе Моуриньо намекнул на возможное возвращение в Реал Мадрид

Бывший наставник мадридского «Реала» Жозе Моуриньо, который сейчас тренирует «Бенфику», прокомментировал вероятность своего возвращения на тренерский мостик «сливочных».

«По факту, у меня остается еще один год соглашения с «Бенфикой», причем этот контракт предусматривает опцию расторжения, которой легко может воспользоваться любая из сторон. На сегодняшний день предложений от «Реала» у меня нет.

Мне бы очень хотелось пройти «Реал» в этом турнире, но при этом я желаю, чтобы [Альваро] Арбелоа завоевал чемпионский титул и другие трофеи с «Мадридом». Он замечательный человек и полностью этого заслуживает», – цитирует Моуриньо издание Marca.