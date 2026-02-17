Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жозе Моуриньо намекнул на возможное возвращение в Реал Мадрид
Испания
17 февраля 2026, 03:53 | Обновлено 17 февраля 2026, 03:54
75
0

Тренер Бенфики прокомментировал вероятность своего возвращения в Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший наставник мадридского «Реала» Жозе Моуриньо, который сейчас тренирует «Бенфику», прокомментировал вероятность своего возвращения на тренерский мостик «сливочных».

«По факту, у меня остается еще один год соглашения с «Бенфикой», причем этот контракт предусматривает опцию расторжения, которой легко может воспользоваться любая из сторон. На сегодняшний день предложений от «Реала» у меня нет.

Мне бы очень хотелось пройти «Реал» в этом турнире, но при этом я желаю, чтобы [Альваро] Арбелоа завоевал чемпионский титул и другие трофеи с «Мадридом». Он замечательный человек и полностью этого заслуживает», – цитирует Моуриньо издание Marca.

Первая встреча в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 17 февраля на лиссабонской арене «Да Луш».

Жозе Моуриньо Реал Мадрид Бенфика Альваро Арбелоа Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: beIN Sports
