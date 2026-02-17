Жозе Моуриньо признался, почему на самом деле ушел из Реала

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо перед встречей с мадридским «Реалом» поделился воспоминаниями о своем уходе из испанского клуба.

Коллективы сойдутся в рамках стыковых поединков за право участия в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В последний раз мы общались с Флорентино Пересом, когда я возглавил «Бенфику» – он прислал свои поздравления. Искренне надеюсь увидеть его на завтрашней игре. Нас связывают теплые дружеские отношения, и скрывать это нет никакого смысла.

В момент моего расставания с «Мадридом» президент и Хосе Анхель отмечали, что я покидаю пост именно тогда, когда наступают более спокойные и успешные времена, а вся черновая работа уже выполнена.

Однако я был уверен, что пора уходить, ведь интересы семьи для меня превыше всего. Первое время приходилось нелегко, но последующие успехи клуба – это результат усилий тех, кто остался, а не мой личный вклад.

Вероятно, я вхожу в число тех немногих специалистов, которые ушли из «Реала» по собственной инициативе, а не по решению руководства об увольнении. Когда принимаешь такое решение самостоятельно, уходишь со спокойной душой», – заявил Моуриньо.