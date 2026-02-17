Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе Моуриньо признался, почему на самом деле ушел из Реала
Испания
17 февраля 2026, 02:05 | Обновлено 17 февраля 2026, 02:07
273
0

Жозе Моуриньо признался, почему на самом деле ушел из Реала

Тренер перед встречей с мадридцами поделился воспоминаниями о своем уходе из испанского клуба

17 февраля 2026, 02:05 | Обновлено 17 февраля 2026, 02:07
273
0
Жозе Моуриньо признался, почему на самом деле ушел из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо перед встречей с мадридским «Реалом» поделился воспоминаниями о своем уходе из испанского клуба.

Коллективы сойдутся в рамках стыковых поединков за право участия в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В последний раз мы общались с Флорентино Пересом, когда я возглавил «Бенфику» – он прислал свои поздравления. Искренне надеюсь увидеть его на завтрашней игре. Нас связывают теплые дружеские отношения, и скрывать это нет никакого смысла.

В момент моего расставания с «Мадридом» президент и Хосе Анхель отмечали, что я покидаю пост именно тогда, когда наступают более спокойные и успешные времена, а вся черновая работа уже выполнена.

Однако я был уверен, что пора уходить, ведь интересы семьи для меня превыше всего. Первое время приходилось нелегко, но последующие успехи клуба – это результат усилий тех, кто остался, а не мой личный вклад.

Вероятно, я вхожу в число тех немногих специалистов, которые ушли из «Реала» по собственной инициативе, а не по решению руководства об увольнении. Когда принимаешь такое решение самостоятельно, уходишь со спокойной душой», – заявил Моуриньо.

По теме:
Мбаппе проходит консервативное лечение, нападающий играет с болью
Винисиус признался, кого из звезд Реала призывал перейти в Мадрид
Жоау НЕВЕШ: «Мы будем играть как единое целое»
Бенфика Реал Мадрид Жозе Моуриньо Лига чемпионов Флорентино Перес
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах
Футбол | 17 февраля 2026, 00:06 0
ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах
ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах

Гол забил Бельтарн

Стало известно, как ликвидированный ВСУ игрок попал в армию оккупантов
Футбол | 16 февраля 2026, 17:47 7
Стало известно, как ликвидированный ВСУ игрок попал в армию оккупантов
Стало известно, как ликвидированный ВСУ игрок попал в армию оккупантов

Сергей Петров попал в тюрьму в Узбекистане и был депортирован в оккупированный Крым

КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Бокс | 16.02.2026, 08:13
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Футбол | 16.02.2026, 07:13
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Футбол | 16.02.2026, 07:47
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 25
Футбол
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
15.02.2026, 16:15 29
Олимпийские игры
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
16.02.2026, 04:32
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
16.02.2026, 04:15 6
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем