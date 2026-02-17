Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Матч завершился победой хозяев 2:1
В понедельник, 16 февраля, в рамках 24-го тура испанской Примеры состоялся матч между «Жироной» и «Барселоной».
Встреча прошла в Жироне на стадионе «Монтиливи» и завершилась неожиданной победой хозяев со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В стартовом составе каталонцев вышли Владислав Ванат и Виктор Цыганков.
Ванату удалось оформить ассист в матче – он получил одну из лучших оценок от статистического портала SofaScore – 7.5. Виктор Цыганков набрал 6.9.
Самую высокую оценку в матче получил вратарь гостей Жоан Гарсия – 8.3.
Оценки матча Жирона – Барселона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионкой Олимпийских игр стала Меган Олдем из Канады
Александр вспомнил забавную историю из 2011 года