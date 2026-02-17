Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны

В понедельник, 16 февраля, в рамках 24-го тура испанской Примеры состоялся матч между «Жироной» и «Барселоной».

Встреча прошла в Жироне на стадионе «Монтиливи» и завершилась неожиданной победой хозяев со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонцев вышли Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Ванату удалось оформить ассист в матче – он получил одну из лучших оценок от статистического портала SofaScore – 7.5. Виктор Цыганков набрал 6.9.

Самую высокую оценку в матче получил вратарь гостей Жоан Гарсия – 8.3.

Оценки матча Жирона – Барселона