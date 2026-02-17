Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Испания
Матч завершился победой хозяев 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 16 февраля, в рамках 24-го тура испанской Примеры состоялся матч между «Жироной» и «Барселоной».

Встреча прошла в Жироне на стадионе «Монтиливи» и завершилась неожиданной победой хозяев со счетом 2:1.

В стартовом составе каталонцев вышли Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Ванату удалось оформить ассист в матче – он получил одну из лучших оценок от статистического портала SofaScore – 7.5. Виктор Цыганков набрал 6.9.

Самую высокую оценку в матче получил вратарь гостей Жоан Гарсия – 8.3.

Оценки матча Жирона – Барселона

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
----
В проигранном матче Барсой Жироне наивысшую оценку с большим отрывом получают воротник проигравших и центральный защитник Вот это конечно номер. Хотя, надо сказать, абсолютно по делу.
sahka1981
За оцінками разом з Лемаром, найкращий у Жироні.
Spaceman
Чому матч сенсація? Цілком очікувано..
