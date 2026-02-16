Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонь – Токтогул – 1:2. Поражение от команды из Кыргызстана. Видеообзор
Товарищеские матчи
Оболонь
16.02.2026 11:00 – FT 1 : 2
Токтогул
Украина. Премьер лига
16 февраля 2026, 20:15 | Обновлено 16 февраля 2026, 20:27
51
0

Оболонь – Токтогул – 1:2. Поражение от команды из Кыргызстана. Видеообзор

Смотрите видеообзор спарринга с участием клуба УПЛ

Оболонь – Токтогул – 1:2. Поражение от команды из Кыргызстана. Видеообзор
ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» уступила «Токтогулу» из Кыргызстана в рамках товарищеского матча.

Встреча команд состоялась 16 февраля и прошла в Турции, где представитель Украинской Премьер-лиги проводит сборы.

Первая 45-минутка завершилась вничью. Во втором тайме «Оболонь» создала достаточно моментов, реализовать которые не сумела, зато точным ударом вновь отличились представители Кыргызстана.

Товарищеский матч. Турция. 16 февраля

«Оболонь» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан) – 1:2

Гол (в составе «Оболони»): Иван Нестеренко

Видео голов и обзор матча:

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Иван Нестеренко Токтогул
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
