Оболонь – Токтогул – 1:2. Поражение от команды из Кыргызстана. Видеообзор
Смотрите видеообзор спарринга с участием клуба УПЛ
Киевская «Оболонь» уступила «Токтогулу» из Кыргызстана в рамках товарищеского матча.
Встреча команд состоялась 16 февраля и прошла в Турции, где представитель Украинской Премьер-лиги проводит сборы.
Первая 45-минутка завершилась вничью. Во втором тайме «Оболонь» создала достаточно моментов, реализовать которые не сумела, зато точным ударом вновь отличились представители Кыргызстана.
Товарищеский матч. Турция. 16 февраля
«Оболонь» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан) – 1:2
Гол (в составе «Оболони»): Иван Нестеренко
Видео голов и обзор матча:
