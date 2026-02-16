Пропустили два мяча. Оболонь в спарринге проиграла клубу из Кыргызстана

«Оболонь» завершает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 16 февраля, «пивовары» провели товарищеский матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.

Счет в матче открыл «Токтогул». Но еще до перерыва «Оболонь» смогла отыграться. Автором забитого мяча стал Иван Нестеренко.

После перерыва «Оболонь» продолжила создавать моменты, но реализация подвела. А вот «Токтогул» забил и одержал победу.

Товарищеский матч. Турция. 16 февраля

«Оболонь» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан) – 1:2

Гол: Иван Нестеренко