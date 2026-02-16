Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустили два мяча. Оболонь в спарринге проиграла клубу из Кыргызстана
Товарищеские матчи
Оболонь
16.02.2026 11:00 – FT 1 : 2
Токтогул
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 февраля 2026, 14:02 |
144
0

Пропустили два мяча. Оболонь в спарринге проиграла клубу из Кыргызстана

Поединок «Оболонь» – «Токтогул» завершился со счетом 1:2

16 февраля 2026, 14:02 |
144
0
Пропустили два мяча. Оболонь в спарринге проиграла клубу из Кыргызстана
ФК Оболонь

«Оболонь» завершает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 16 февраля, «пивовары» провели товарищеский матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.

Счет в матче открыл «Токтогул». Но еще до перерыва «Оболонь» смогла отыграться. Автором забитого мяча стал Иван Нестеренко.

После перерыва «Оболонь» продолжила создавать моменты, но реализация подвела. А вот «Токтогул» забил и одержал победу.

Товарищеский матч. Турция. 16 февраля

«Оболонь» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан) – 1:2

Гол: Иван Нестеренко

По теме:
Алексей БЕЛИК: «Мы подходим к возобновлению чемпионата в хорошем состоянии»
Два легионера Александрии близки к возвращению в строй
Оболонь проводит спарринг с клубом Токтогул. Стартовые составы
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Токтогул Иван Нестеренко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередное ограничение для Мудрика. Украинцу могут запретить въезд в страну
Футбол | 16 февраля 2026, 06:02 4
Очередное ограничение для Мудрика. Украинцу могут запретить въезд в страну
Очередное ограничение для Мудрика. Украинцу могут запретить въезд в страну

В Польше зляться на слова украинского вингера

ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
Футбол | 15 февраля 2026, 17:56 11
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21

Сергей Петров выступал за несколько украинских команд

Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Футбол | 16.02.2026, 07:47
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Четвертьфиналист Кубка Украины продлил контракты сразу с четырьмя игроками
Футбол | 16.02.2026, 12:13
Четвертьфиналист Кубка Украины продлил контракты сразу с четырьмя игроками
Четвертьфиналист Кубка Украины продлил контракты сразу с четырьмя игроками
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей | 16.02.2026, 08:59
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
15.02.2026, 07:22 2
Футбол
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
14.02.2026, 23:52 4
Футбол
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
15.02.2026, 16:15 29
Олимпийские игры
Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Дохе
14.02.2026, 18:51 5
Теннис
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 25
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем