Украина. Премьер лига16 февраля 2026, 14:02 |
Пропустили два мяча. Оболонь в спарринге проиграла клубу из Кыргызстана
Поединок «Оболонь» – «Токтогул» завершился со счетом 1:2
«Оболонь» завершает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 16 февраля, «пивовары» провели товарищеский матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.
Счет в матче открыл «Токтогул». Но еще до перерыва «Оболонь» смогла отыграться. Автором забитого мяча стал Иван Нестеренко.
После перерыва «Оболонь» продолжила создавать моменты, но реализация подвела. А вот «Токтогул» забил и одержал победу.
Товарищеский матч. Турция. 16 февраля
«Оболонь» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан) – 1:2
Гол: Иван Нестеренко
