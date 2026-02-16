Оболонь проводит спарринг с клубом Токтогул. Стартовые составы
Поединок «Оболонь» – «Токтогул» состоится 16 февраля в 11:00 по Киеву
«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 16 февраля, «пивовары» сыграют контрольный матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.
Чемпионат Кыргызстана проводится по системе весна-осень. «Токтогул» проведет первый сезон в элитном дивизионе.
«Токтогул» на сборах уже встречался с клубом из Украины. В субботу, 14 февраля, команда из Кыргызстана со счетом 0:1 проиграла «Кудровке», пропустив с пенальти в конце матча.
Товарищеский матч. Турция. 16 февраля. 11:00
«Оболонь» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан)
Трансляция матча не запланирована
