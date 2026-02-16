Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Оболонь проводит спарринг с клубом Токтогул. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Оболонь
16.02.2026 11:00 - : -
Токтогул
Украина. Премьер лига
Оболонь проводит спарринг с клубом Токтогул. Стартовые составы

Поединок «Оболонь» – «Токтогул» состоится 16 февраля в 11:00 по Киеву

Оболонь проводит спарринг с клубом Токтогул. Стартовые составы
ФК Оболонь

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 16 февраля, «пивовары» сыграют контрольный матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.

Чемпионат Кыргызстана проводится по системе весна-осень. «Токтогул» проведет первый сезон в элитном дивизионе.

«Токтогул» на сборах уже встречался с клубом из Украины. В субботу, 14 февраля, команда из Кыргызстана со счетом 0:1 проиграла «Кудровке», пропустив с пенальти в конце матча.

Товарищеский матч. Турция. 16 февраля. 11:00

«Оболонь» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан)

Трансляция матча не запланирована

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
