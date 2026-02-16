Оболонь проводит спарринг с клубом Токтогул. Стартовые составы

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 16 февраля, «пивовары» сыграют контрольный матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.

Чемпионат Кыргызстана проводится по системе весна-осень. «Токтогул» проведет первый сезон в элитном дивизионе.

«Токтогул» на сборах уже встречался с клубом из Украины. В субботу, 14 февраля, команда из Кыргызстана со счетом 0:1 проиграла «Кудровке», пропустив с пенальти в конце матча.

Товарищеский матч. Турция. 16 февраля. 11:00

«Оболонь» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан)

Трансляция матча не запланирована