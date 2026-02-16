Ничья с хозяевами. Украина U-17 завершила международный турнир в Хорватии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
16 февраля 2026, 13:23 | Обновлено 16 февраля 2026, 13:24
116
0

Сине-желтая команда под руководством Александра Сытника набрала 4 очка из 9

УАФ

16 февраля юношеская сборная Украины U-17 на международном турнире в хорватском Порече провела заключительный матч – против хозяев соревнований.

Сине-жёлтые стартовали с уверенной победы над Грецией (3:1), однако во втором поединке уступили Израилю (0:5). Сборная Хорватии одержала две победы и подходила к игре в статусе лидера перед решающим матчем.

Хозяева активно провели стартовые минуты, дважды потревожив голкипера украинцев Столяренко ударами с острого угла, с которыми Денис справился. Сине-жёлтые делали ставку на быстрые фланговые атаки, в частности на правом фланге активностью отличался Дзюринец. Впрочем, первая половина игры завершилась без забитых мячей.

В перерыве Александр Сытник сделал одну замену, и именно свежий Трохим имел прекрасную возможность вывести команду вперёд в начале второго тайма. Полузащитник заработал перспективный штрафной и сам его исполнил, однако пробил выше перекладины. В середине второй половины сине-жёлтые создали ещё один голевой момент – снова после стандарта. Подача с углового завершилась акцентированным ударом, но голкипер сборной Хорватии со второй попытки ликвидировал угрозу.

Несмотря на острый характер игры, поединок завершился безголевой ничьей (0:0). Сборная Хорватии гарантировала себе первое место. Украина завершила турнир с 4 очками в 3 матчах. Итоговая позиция подопечных Александра Сытника станет известна после завершения последней игры: Израиль U-17 – Греция U-17.

Турнир в Порече является частью подготовки украинской команды ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17. Юношеская сборная Украины U-17 во втором раунде отбора на Евро-2026 будет выступать в группе 6 Лиги В, где её соперниками будут команды Латвии и Албании. Турнир в этой группе с 3 по 9 июня примет Албания.

Товарищеский турнир среди юношеских сборных

3-й тур, 16 февраля 2026, Пореч (Хорватия)

Хорватия U-17 – Украина U-17 – 0:0

Хорватия U-17: Лоен, Толич (Паунович, 46), Сабо (Элава, 64), Миличич (Модрич, 46), Фриган (Бельян, 64), Русо (Некич, 46), Бенкотич (к) (Ежич, 74), Жирдум (Слатина, 74), Траяновски (Дедич, 46), Радич (Бартолович, 46), Трепчелич (Саблич, 46)

Главный тренер: Мариан Будимир

Украина U-17: Столяренко, Пилипьюк (Зварич, 68), Смотрицкий (Онищук, 86), Онищук (к), Глёц, Шукалович (Линников, 68), Гурам (Гоч, 86), Волошко (Задоенко, 86), Угрик (Пилипчук, 68), Рыбак (Трохим, 46), Дзюринец

Главный тренер: Александр Сытник

Предупреждения: Толич, 45, Фриган, 53, Лоен, 82

Результаты матчей

  • 11.02. Украина U-17 – Греция U-17 – 3:1
  • 11.02. Хорватия U-17 – Израиль U-17 – 3:1
  • 13.02. Израиль U-17 – Украина U-17 – 5:0
  • 13.02. Хорватия U-17 – Греция U-17 – 2:0
  • 16.02. Хорватия U-17 – Украина U-17 – 0:0
  • 16.02. Израиль U-17 – Греция U-17

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник Хорватия - Украина сборная Хорватии по футболу U-17
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
