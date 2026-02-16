Забарный услышал нелестные цифры во Франции

Во Франции привели неутешительную статистику двух летних новичков клуба – Ильи Забарного и Люки Шевалье.

Без Забарного ПСЖ одержал 16 побед, 4 ничьи и только одно поражение в 22 матчах. Но с украинцем команда провела 12 поединков, в которых потерпела 4 поражения, зафиксировала 3 ничьи и 5 побед.

Что касается Шевалье, он пропускает в среднем 0,76 гола за матч в Лиге 1, но 1,5 гола за матч в Лиге чемпионов (9 пропущенных в 6 матчах). Из 22 ударов в створ ворот француз отразил только 12, а в целом в 17 матчах сезона он отразил 47 ударов, что дает ему 37-е место в истории клуба по проценту сейвов (47,4%).