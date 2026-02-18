Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
18 февраля 2026, 18:23 | Обновлено 18 февраля 2026, 18:25
Таблица АПЛ. Арсенал имеет отрыв 4 очка от Ман Сити в гонке за чемпионство

В Английской Премьер-лиге состоялось 26 туров

Getty Images/Global Images Ukraine

В Английской Премьер-лиге сыграно 26 туров, и продолжается гонка за чемпионство.

Вечером 18 февраля будет сыгран перенесенный матч 31-го тура: Вулверхэмптон – Арсенал. Изучаем турнирную таблицу.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В 26-м туре Арсенал не сумел обыграть Брентфорд (1:1), а Ман Сити разгромил Фулхэм (3:0).

Преимущество канониров над Ман Сити, ближайшим конкурентом, составляет 4 очка.

Топ-7 АПЛ: Арсенал (57 очков), Манчестер Сити (53), Астон Вилла (50), Ман Юнайтед (45), Челси (44), Ливерпуль (42), Брентфорд (40).

В зоне вылета находятся Вест Хэм (24), Бернли (18), Вулверхэмптон (9).

АПЛ. 26-й тур

  • 10.02. 21:30. Эвертон – Борнмут – 1:2
  • 10.02. 21:30. Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2
  • 10.02. 21:30. Челси – Лидс – 2:2
  • 10.02. 22:15. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • 11.02. 21:30. Астон Вилла – Брайтон – 1:0
  • 11.02. 21:30. Кристал Пэлас – Бернли – 2:3
  • 11.02. 21:30. Манчестер Сити – Фулхэм – 3:0
  • 11.02. 21:30. Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 0:0
  • 11.02. 22:15. Сандерленд – Ливерпуль – 0:1
  • 12.02. 22:00. Брентфорд – Арсенал – 1:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 26 17 6 3 50 - 18 18.02.26 22:00 Вулверхэмптон - Арсенал12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал 57
2 Манчестер Сити 26 16 5 5 54 - 24 21.02.26 22:00 Манчестер Сити - Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити 53
3 Астон Вилла 26 15 5 6 37 - 27 21.02.26 17:00 Астон Вилла - Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон 50
4 Манчестер Юнайтед 26 12 9 5 47 - 37 23.02.26 22:00 Эвертон - Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити 45
5 Челси 26 12 8 6 47 - 30 21.02.26 17:00 Челси - Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд 44
6 Ливерпуль 26 12 6 8 41 - 35 22.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли 42
7 Брентфорд 26 12 4 10 40 - 35 21.02.26 17:00 Брентфорд - Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд 40
8 Эвертон 26 10 7 9 29 - 30 23.02.26 22:00 Эвертон - Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон 37
9 Борнмут 26 9 10 7 43 - 45 21.02.26 19:30 Вест Хэм - Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут 37
10 Ньюкасл 26 10 6 10 37 - 37 21.02.26 22:00 Манчестер Сити - Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл 36
11 Сандерленд 26 9 9 8 27 - 30 22.02.26 16:00 Сандерленд - Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас 36
12 Фулхэм 26 10 4 12 35 - 40 22.02.26 16:00 Сандерленд - Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм 34
13 Кристал Пэлас 26 8 8 10 28 - 32 22.02.26 16:00 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас 32
14 Брайтон 26 7 10 9 34 - 34 21.02.26 17:00 Брентфорд - Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут 31
15 Лидс 26 7 9 10 36 - 45 21.02.26 17:00 Астон Вилла - Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм 30
16 Тоттенхэм 26 7 8 11 36 - 37 22.02.26 18:30 Тоттенхэм - Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм 29
17 Ноттингем Форест 26 7 6 13 25 - 38 22.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал 27
18 Вест Хэм 26 6 6 14 32 - 49 21.02.26 19:30 Вест Хэм - Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм 24
19 Бёрнли 26 4 6 16 28 - 51 21.02.26 17:00 Челси - Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли 18
20 Вулверхэмптон 26 1 6 19 16 - 48 18.02.26 22:00 Вулверхэмптон - Арсенал11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл 9
Полная таблица

Инфографика

Николай Степанов
