Таблица АПЛ. Арсенал имеет отрыв 4 очка от Ман Сити в гонке за чемпионство

В Английской Премьер-лиге сыграно 26 туров, и продолжается гонка за чемпионство.

Вечером 18 февраля будет сыгран перенесенный матч 31-го тура: Вулверхэмптон – Арсенал. Изучаем турнирную таблицу.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В 26-м туре Арсенал не сумел обыграть Брентфорд (1:1), а Ман Сити разгромил Фулхэм (3:0).

Преимущество канониров над Ман Сити, ближайшим конкурентом, составляет 4 очка.

Топ-7 АПЛ: Арсенал (57 очков), Манчестер Сити (53), Астон Вилла (50), Ман Юнайтед (45), Челси (44), Ливерпуль (42), Брентфорд (40).

В зоне вылета находятся Вест Хэм (24), Бернли (18), Вулверхэмптон (9).

АПЛ. 26-й тур

10.02. 21:30. Эвертон – Борнмут – 1:2

10.02. 21:30. Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2

10.02. 21:30. Челси – Лидс – 2:2

10.02. 22:15. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1

11.02. 21:30. Астон Вилла – Брайтон – 1:0

11.02. 21:30. Кристал Пэлас – Бернли – 2:3

11.02. 21:30. Манчестер Сити – Фулхэм – 3:0

11.02. 21:30. Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 0:0

11.02. 22:15. Сандерленд – Ливерпуль – 0:1

12.02. 22:00. Брентфорд – Арсенал – 1:1

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 26 17 6 3 50 - 18 18.02.26 22:00 Вулверхэмптон - Арсенал 12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал 07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд 31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал 25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед 17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал 57 2 Манчестер Сити 26 16 5 5 54 - 24 21.02.26 22:00 Манчестер Сити - Ньюкасл 11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити 01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити 24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон 17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити 53 3 Астон Вилла 26 15 5 6 37 - 27 21.02.26 17:00 Астон Вилла - Лидс 11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла 01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд 25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла 18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон 50 4 Манчестер Юнайтед 26 12 9 5 47 - 37 23.02.26 22:00 Эвертон - Манчестер Юнайтед 10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм 01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм 25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед 17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити 45 5 Челси 26 12 8 6 47 - 30 21.02.26 17:00 Челси - Бёрнли 10.02.26 Челси 2:2 Лидс 07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси 31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм 25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси 17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд 44 6 Ливерпуль 26 12 6 8 41 - 35 22.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Ливерпуль 11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль 08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити 31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл 24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль 17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли 42 7 Брентфорд 26 12 4 10 40 - 35 21.02.26 17:00 Брентфорд - Брайтон 12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал 07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд 01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд 25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест 17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд 40 8 Эвертон 26 10 7 9 29 - 30 23.02.26 22:00 Эвертон - Манчестер Юнайтед 10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут 07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон 31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон 26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс 18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон 37 9 Борнмут 26 9 10 7 43 - 45 21.02.26 19:30 Вест Хэм - Борнмут 10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут 07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла 31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут 24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль 19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут 37 10 Ньюкасл 26 10 6 10 37 - 37 21.02.26 22:00 Манчестер Сити - Ньюкасл 10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл 07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд 31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл 25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла 18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл 36 11 Сандерленд 26 9 9 8 27 - 30 22.02.26 16:00 Сандерленд - Фулхэм 11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль 07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд 02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли 24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд 17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас 36 12 Фулхэм 26 10 4 12 35 - 40 22.02.26 16:00 Сандерленд - Фулхэм 11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон 01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм 24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон 17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм 34 13 Кристал Пэлас 26 8 8 10 28 - 32 22.02.26 16:00 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас 01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас 25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси 17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас 32 14 Брайтон 26 7 10 9 34 - 34 21.02.26 17:00 Брентфорд - Брайтон 11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас 31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон 24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон 19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут 31 15 Лидс 26 7 9 10 36 - 45 21.02.26 17:00 Астон Вилла - Лидс 10.02.26 Челси 2:2 Лидс 06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест 31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал 26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс 17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм 30 16 Тоттенхэм 26 7 8 11 36 - 37 22.02.26 18:30 Тоттенхэм - Арсенал 10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл 07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм 01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити 24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм 17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм 29 17 Ноттингем Форест 26 7 6 13 25 - 38 22.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Ливерпуль 11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон 06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест 01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас 25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест 17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал 27 18 Вест Хэм 26 6 6 14 32 - 49 21.02.26 19:30 Вест Хэм - Борнмут 10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм 31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм 24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд 17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм 24 19 Бёрнли 26 4 6 16 28 - 51 21.02.26 17:00 Челси - Бёрнли 11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм 02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли 24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм 17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли 18 20 Вулверхэмптон 26 1 6 19 16 - 48 18.02.26 22:00 Вулверхэмптон - Арсенал 11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон 07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси 31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут 24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон 18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл 9 Полная таблица

Инфографика