Таблица АПЛ. Арсенал имеет отрыв 4 очка от Ман Сити в гонке за чемпионство
В Английской Премьер-лиге состоялось 26 туров
В Английской Премьер-лиге сыграно 26 туров, и продолжается гонка за чемпионство.
Вечером 18 февраля будет сыгран перенесенный матч 31-го тура: Вулверхэмптон – Арсенал. Изучаем турнирную таблицу.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В 26-м туре Арсенал не сумел обыграть Брентфорд (1:1), а Ман Сити разгромил Фулхэм (3:0).
Преимущество канониров над Ман Сити, ближайшим конкурентом, составляет 4 очка.
Топ-7 АПЛ: Арсенал (57 очков), Манчестер Сити (53), Астон Вилла (50), Ман Юнайтед (45), Челси (44), Ливерпуль (42), Брентфорд (40).
В зоне вылета находятся Вест Хэм (24), Бернли (18), Вулверхэмптон (9).
АПЛ. 26-й тур
- 10.02. 21:30. Эвертон – Борнмут – 1:2
- 10.02. 21:30. Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2
- 10.02. 21:30. Челси – Лидс – 2:2
- 10.02. 22:15. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1
- 11.02. 21:30. Астон Вилла – Брайтон – 1:0
- 11.02. 21:30. Кристал Пэлас – Бернли – 2:3
- 11.02. 21:30. Манчестер Сити – Фулхэм – 3:0
- 11.02. 21:30. Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 0:0
- 11.02. 22:15. Сандерленд – Ливерпуль – 0:1
- 12.02. 22:00. Брентфорд – Арсенал – 1:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|26
|17
|6
|3
|50 - 18
|18.02.26 22:00 Вулверхэмптон - Арсенал12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал
|57
|2
|Манчестер Сити
|26
|16
|5
|5
|54 - 24
|21.02.26 22:00 Манчестер Сити - Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити
|53
|3
|Астон Вилла
|26
|15
|5
|6
|37 - 27
|21.02.26 17:00 Астон Вилла - Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон
|50
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|12
|9
|5
|47 - 37
|23.02.26 22:00 Эвертон - Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити
|45
|5
|Челси
|26
|12
|8
|6
|47 - 30
|21.02.26 17:00 Челси - Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд
|44
|6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|41 - 35
|22.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли
|42
|7
|Брентфорд
|26
|12
|4
|10
|40 - 35
|21.02.26 17:00 Брентфорд - Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд
|40
|8
|Эвертон
|26
|10
|7
|9
|29 - 30
|23.02.26 22:00 Эвертон - Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон
|37
|9
|Борнмут
|26
|9
|10
|7
|43 - 45
|21.02.26 19:30 Вест Хэм - Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут
|37
|10
|Ньюкасл
|26
|10
|6
|10
|37 - 37
|21.02.26 22:00 Манчестер Сити - Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл
|36
|11
|Сандерленд
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|22.02.26 16:00 Сандерленд - Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас
|36
|12
|Фулхэм
|26
|10
|4
|12
|35 - 40
|22.02.26 16:00 Сандерленд - Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм
|34
|13
|Кристал Пэлас
|26
|8
|8
|10
|28 - 32
|22.02.26 16:00 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас
|32
|14
|Брайтон
|26
|7
|10
|9
|34 - 34
|21.02.26 17:00 Брентфорд - Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут
|31
|15
|Лидс
|26
|7
|9
|10
|36 - 45
|21.02.26 17:00 Астон Вилла - Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм
|30
|16
|Тоттенхэм
|26
|7
|8
|11
|36 - 37
|22.02.26 18:30 Тоттенхэм - Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|7
|6
|13
|25 - 38
|22.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал
|27
|18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|32 - 49
|21.02.26 19:30 Вест Хэм - Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм
|24
|19
|Бёрнли
|26
|4
|6
|16
|28 - 51
|21.02.26 17:00 Челси - Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли
|18
|20
|Вулверхэмптон
|26
|1
|6
|19
|16 - 48
|18.02.26 22:00 Вулверхэмптон - Арсенал11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл
|9
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз высказался о Джанлуке Престианни
Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги