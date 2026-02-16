Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Испания
16 февраля 2026, 06:42
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова

В каталонском клубе рассчитывают на украинца

Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Каталонская «Жирона» не планирует продавать Виктора Цыганкова в ближайшем будущем.

Об этом сообщил журналист Нил Сола, специализирующийся на новостях клуба. По его информации, руководство команды не меняет своей позиции в отношении украинца, контракт которого рассчитан до 2027 года.

В клубе осознают важность сохранения Цыганкова и намерены работать над продлением соглашения с лидером, даже несмотря на интерес к нему со стороны других команд.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» может заработать дополнительные деньги благодаря трансферу вингера сборной Украины Виктора Цыганкова, который покинул Премьер-лигу в январе 2023 года.

Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: Ніл Сола
