Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова

Каталонская «Жирона» не планирует продавать Виктора Цыганкова в ближайшем будущем.

Об этом сообщил журналист Нил Сола, специализирующийся на новостях клуба. По его информации, руководство команды не меняет своей позиции в отношении украинца, контракт которого рассчитан до 2027 года.

В клубе осознают важность сохранения Цыганкова и намерены работать над продлением соглашения с лидером, даже несмотря на интерес к нему со стороны других команд.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» может заработать дополнительные деньги благодаря трансферу вингера сборной Украины Виктора Цыганкова, который покинул Премьер-лигу в январе 2023 года.