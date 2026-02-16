Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
В каталонском клубе рассчитывают на украинца
Каталонская «Жирона» не планирует продавать Виктора Цыганкова в ближайшем будущем.
Об этом сообщил журналист Нил Сола, специализирующийся на новостях клуба. По его информации, руководство команды не меняет своей позиции в отношении украинца, контракт которого рассчитан до 2027 года.
В клубе осознают важность сохранения Цыганкова и намерены работать над продлением соглашения с лидером, даже несмотря на интерес к нему со стороны других команд.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» может заработать дополнительные деньги благодаря трансферу вингера сборной Украины Виктора Цыганкова, который покинул Премьер-лигу в январе 2023 года.
