Роналду выступил с заявлением о своем будущем

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своем будущем во время церемонии Globe Soccer Awards. Португалец дал понять, что не планирует останавливаться и имеет четкую личную цель.

«Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выиграть еще больше трофеев и достичь того числа, которое вы все знаете (1000 голов на профи-уровне). Я обязательно дойду до этой отметки, если меня обойдут травмы», – заявил Роналду.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».