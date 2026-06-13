Саудовская Аравия13 июня 2026, 00:32 |
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Роналду выступил с заявлением о своем будущем
Португалец назвал свою главную цель
13 июня 2026, 00:32 |
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своем будущем во время церемонии Globe Soccer Awards. Португалец дал понять, что не планирует останавливаться и имеет четкую личную цель.
«Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выиграть еще больше трофеев и достичь того числа, которое вы все знаете (1000 голов на профи-уровне). Я обязательно дойду до этой отметки, если меня обойдут травмы», – заявил Роналду.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
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