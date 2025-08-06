7 августа донецкий Шахтер проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.

Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Главным арбитром предстоящей игры будет Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

Шахтер стартовал в отборе ЛЕ с первого раунда, где прошел финский Ильвес (6:0, 0:0). Во втором круге квалификации горняки разобрались с турецким Бешикташем (4:2, 2:0).

Панатинаикос начал еврокубковую квалификации в Лиге чемпионов, где в Q2 потерпел поражение от шотландского Рейнджерса (0:2, 0:0).

Победитель противостояния Панатинаикос – Шахтер в Q4 Лиги Европы сыграет против турецкого Самсунспора. Проигравший отправится в Q4 Лиги конференций, где встретится либо с Серветтом (Швейцария), либо с Утрехтом (Нидерланды).

Ответная игра между Шахтером и Панатинаикосом запланирована на 14 августа на стадионе имени Хенрика Реймана в городе Краков, Польша.

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Панатинаикос – Шахтер

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».