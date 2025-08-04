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Лига Чемпионов
Динамо Киев
05.08.2025 21:00 - : -
Пафос
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Лига чемпионов
04 августа 2025, 21:16 | Обновлено 04 августа 2025, 21:24
721
0

Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26

Поединок состоится 5 августа и начнется в 21:00 по Киеву

04 августа 2025, 21:16 | Обновлено 04 августа 2025, 21:24
721
0
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Коллаж Sport.ua

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5 августа, в рамках квалификации Лиги чемпионов, свою встречу проведут Динамо Киев и Пафос. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Украинский гранд в прошлом сезоне сумел стать чемпионом своей страны, поэтому и играет сейчас в квалификации Лиги чемпионов. Свой путь в сильнейшем еврокубке Динамо начало во втором круге квалификации, где обыграла мальтийский Хамрун, оба матча выиграли с одинаковым счетом 3:0. Победы приятные, но здесь дело в сопернике, который был явно ниже классом. Клуб успел начать сезон и в УПЛ, где сумел обыграть на выезде неуступчивый Верес, единственный мяч на счету Шапаренко.

Старт сезона выглядит оптимистично, три победы и отсутствие забитых мячей. Хвалить киевлян рано, ведь во всех матчах они были большими фаворитами. На этот раз соперник выглядит крепким, так что успех будет более ценным. Александр Шовковский настраивает своих подопечных только на победу, а также на последующую борьбу за попадание в основную сетку Лиги чемпионов.

Пафос

Кипрский клуб мало знаком даже опытным фанатам футбола, а все потому, что Пафос основан только 11 лет назад. Прошлый сезон был один из лучших в истории команды, они дебютировали в Лиге конференций, где попали в основную сетку, а потом пробились в плей-офф, где дошли до 1/8 финала турнира. Также клуб стал впервые чемпионом своей страны и дошел до финала национального кубка.

В этом сезоне Пафос дебютировал в квалификации Лиги чемпионов, где сумел пройти Маккаби Тель-Авив – 1:1 дома и 1:0 в гостях, в победном матче соперник играл в меньшинстве с 30-й минуты. Киприоты еще могут о себе громко заявить.

Прогноз

Команды никогда межу собой не играли, что вполне объяснимо, ведь Пафос только в прошлом сезоне дебютировал в еврокубках. Букмекеры считают киевлян фаворитами предстоящей битвы.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Динамо – 1,79, ничья – 3,77, победа Пафоса – 4,28. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Опыт явно на стороне украинской команды, но Пафос крепкий соперник. Жду вязкой борьбы, где не будет много опасных моментов, но рискну поставить на чистую победу киевлян.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
5 августа 2025 -
21:00
Пафос
Победа Динамо 1.79 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Динамо Киев Пафос Динамо - Пафос Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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