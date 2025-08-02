Эпицентр – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

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3 августа, в первом туре УПЛ между собой сыграют Эпицентр и Шахтер Донецк. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Эпицентр

Для Эпицентра это особенный сезон, клуб дебютирует в УПЛ, причем с момента основания прошло всего пять лет. В прошлом сезоне команда уверенно выиграла Первую лигу, опередив ближайшего преследователя на целых 12 очков.

Подготовка к сезону не впечатлила, так как клуб провел четыре контрольных встречи против соперников из УПЛ и Первой лиги, при этом не одержал ни одной победы, два поражения и две ничьи. Старт в элите сложный, к тому же соперник уже почувствовал вкус официальных встреч. В первую очередь, Эпицентр должен постараться в элитном украинском дивизионе.

Шахтер Донецк

«Горняки» провалили прошлый сезон на внутренней арене, так как финишировали только третьими в УПЛ. Небольшой компенсацией стал выигрыш национального кубка. У клуба сменился тренер, что было логичным и правильным решением. Теперь коучем стал известный в прошлом футболист и хорошо себя зарекомендовавший на родине тренер Арда Туран.

Шахтер в этом сезоне уже успел провести четыре официальных матча, которые состоялись в рамках квалификации Лиги Европы. Сначала не оставили шансов Ильвесу – 6:0 дома и 0:0 на выезде. Потом была битва против более серьезного Бешикташа, но и здесь прошли уверенно – 4:2 в гостях и 2:0. Нельзя забывать и тот факт, что домашние матчи клуб вынужден проводить на нейтральных стадионах. Никакой задачи кроме чемпионства быть не может на внутренней арене, но в еврокубках Шахтер должен сыграть на следующей неделе против Панатинаикоса.

Прогноз

Ранее команды никогда между собой не играли, это объясняется тем, что Эпицентр дебютант элитного дивизиона.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Эпицентра – 15,89, ничья – 6,2, победа Шахтера – 1,2. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Шахтер уже показал, что находится в хорошей форме, «горняки» выше классом и должны без проблем брать три очка. Можно немного рискнуть, взяв победу Шахтера с форой -2 гола за 1,84.