Верес – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

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2 июля, в рамках первого тура УПЛ свою встречу проведут Верес и Динамо Киев. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

Верес

Ровенский клуб в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблице УПЛ, а именно на девятом месте. Могли сыграть и лучше, ведь выдали слабый финиш из пять матчей без побед, четыре поражения и одна ничья. В рамках предсезонной подготовки, Верес провел семь контрольных матчей против представителей УПЛ, а также команд классом ниже, удалось одержать 5 победы, в двух случаях проиграли.

Не думаю, что Верес способен бороться за места в верхней части турнирной таблице. Команде важно держаться, как можно дальше от аутсайдеров. Ровенский клуб на своем поле умеет хорошо играть против киевлян, футболисты попытаются порадовать свою публику в битве с действующим чемпионом.

Динамо Киев

Для подопечных Александра Шовковского сезон уже начался, ведь команда успела провести два матча в квалификации Лиги чемпионов. Старт был легким, ведь обыграли дважды мальтийский Хамрун, в обоих случаях с одинаковым счетом 3:0.

В следующем круге придется сразиться с кипрским Пафосом, конечно, задача состоит в том, чтоб попасть в основную сетку самого престижного еврокубка. Даже против соперника, который существенно уступал в классе, киевляне не выглядели безупречно. Ощущается, что Динамо только начинает сезон, нужно еще набрать оптимальные кондиции. Важно начать хорошо и чемпионат, ведь здесь столичный клуб устроит только выигрыш титула.

Личные встречи

В очных противостояниях Динамо владеет большим преимуществом, в прошлом сезоне киевляне выиграли обе очные встречи, но матчи не были простыми – 1:0 и 2:1.

Прогноз

Конечно, гости считаются фаворитами предстоящей встречи, хотя Верес точно постарается отобрать очки у действующего чемпиона.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Вереса – 9,11, ничья – 4,42, победа Динамо – 1,39. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В таком матче гости постараются взять три очка малой кровью, ведь их сейчас волнуют еврокубки. Я считаю перспективной ставку на победу хозяев с форой+1,5 гола за 1,78.