Четыре украинки в борьбе. Определены пары 1/16 финала тысячника в Монреале
Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева в игре
На хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) определены пары 1/16 финала.
Четыре украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева продолжают борьбу на канадском тысячнике.
Свитолина стартовала с победы над Камиллой Рахимовой. Ее следующей соперницей будет Анна Калинская, которая выбила Элизе Мертенс.
Костюк во втором раунде обыграла Маркету Вондроушову. Далее Марта встретится с Дарьей Касаткиной – представительница Австралии одолела Анну Блинкову.
Ястремская в 1/32 финала с камбек выиграла у Камилы Осорио. За выход в четвертый раунд Даяна поборется против 11-й ракетки Эммы Наварро. Американка во втором круге разгромила Ребекку Марино.
Стародубцева в Монреале одержала уже две победы: справилась с Ван Яфань и Магдаленой Френх. Следующей оппоненткой Юлии будет Клара Таусон – 16-я сеяная датчанка обыграла Лючию Бронцетти.
WTA 1000 Монреаль. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Коко Гауфф [1] – Вероника Кудерметова
Виктория Мбоко – Мария Боузкова
Чжу Линь – Сюзан Ламенс
Джессика Бузас Манейро – Аои Ито [Q]
Мирра Андреева [4] – Маккартни Кесслер [28]
Марта Костюк [24] – Дарья Касаткина [15]
Елена Рыбакина [9] – Жаклин Кристиан
Даяна Ястремская [30] – Эмма Наварро [8]
Нижняя часть сетки
Аманда Анисимова [5] – Эмма Радукану
Анна Калинская – Элина Свитолина [10]
Наоми Осака – Алена Остапенко [22]
Анастасия Севастова – Джессика Пегула [3]
Мэдисон Киз [6] – Кэти Макналли
Белинда Бенчич [17] – Каролина Мухова [11]
Клара Таусон [16] – Юлия Стародубцева
Ева Лис – Ига Свентек [2]
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