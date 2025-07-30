Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

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31 июля, ответный матч в квалификации Лиги конференций проведут Санта-Колома и Полесье. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Санта-Колома

Клуб из Андорры стал настоящим генератором сенсаций в этом сезоне, выиграла два матча, где букмекеры давали на их успех больше 10. Команда смогла пройти Бачка-Топола, выиграв 4:1 в гостях и уступив 0:2 дома. Теперь удалось обыграть на выезде и украинский клуб, но вся борьба еще впереди.

Если анализировать статистику Санта-Колома редко не пропускает, но именно надежная игра в обороне может вывести команду в следующий круг. Футболисты доказывают, что нехватку мастерства, можно компенсировать за счет самоотдачи и дисциплины.

Команда уже привыкла удивлять, хотя здесь всего один мяч может сравнять счет. Нужно не забывать о контратаках, только таким образом можно будет зайти дальше.

Полесье

Украинский амбициозный клуб хочет о себе заявить и в еврокубках, но начал с неожиданного поражения от футбольного карлика. Конечно, еще можно отыграться, однако, вылет от такого соперника будет расцениваться, как провал. Руслан Ротань только начал тренировать житомирский коллектив, а уже столкнулся с серьезными проблемами.

Сложно сказать, что стало причиной фиаско в первом матче, многие говорили о том, мол, не хватило еврокубкового опыта, это действительно один из важных факторов. Пришло время показывать характер, здесь матч не о мастерстве, ведь соперник будет биться до последнего, нужно показать, что разница в классе действительно существует.

План на матч выглядит очевидным, взять мяч под контроль, стараться диктовать свои условия. В идеале, использовать прессинг, особенно, если счет не в пользу житомирского клуба.

Личные встречи

Первый матч этих соперников завершился сенсационной победой Санта-Коломы со счетом 2:1. Все мячи были забиты в первом тайме, Полесье пыталось отыграться, но в атаке явно не хватило изобретательности.

Прогноз

Даже после неудачи в первом матче, украинский клуб считается фаворитом в ответной игре. В гостях будет тяжело, но отступать некуда, нужно забивать, сравнивать общий счет в противостоянии.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Санта-Колома – 4,27, ничья – 4,5, победа Полесья – 1,59. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, Руслан Ротань найдет нужные слова и тактические схемы, чтоб обыграть сенсационного андердога с нужной разницей. Считаю перспективной здесь ставку на проход украинского клуба за 1,8.