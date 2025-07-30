Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций
ФК Санта-Колома
31.07.2025 19:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
30 июля 2025, 05:04 |
146
0

Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Ответный поединок Q2 еврокубка состоится 31 июля в 19:00 по Киеву

30 июля 2025, 05:04 |
146
0
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

31 июля, ответный матч в квалификации Лиги конференций проведут Санта-Колома и Полесье. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Санта-Колома

Клуб из Андорры стал настоящим генератором сенсаций в этом сезоне, выиграла два матча, где букмекеры давали на их успех больше 10. Команда смогла пройти Бачка-Топола, выиграв 4:1 в гостях и уступив 0:2 дома. Теперь удалось обыграть на выезде и украинский клуб, но вся борьба еще впереди.

Если анализировать статистику Санта-Колома редко не пропускает, но именно надежная игра в обороне может вывести команду в следующий круг. Футболисты доказывают, что нехватку мастерства, можно компенсировать за счет самоотдачи и дисциплины.

Команда уже привыкла удивлять, хотя здесь всего один мяч может сравнять счет. Нужно не забывать о контратаках, только таким образом можно будет зайти дальше.

Полесье

Украинский амбициозный клуб хочет о себе заявить и в еврокубках, но начал с неожиданного поражения от футбольного карлика. Конечно, еще можно отыграться, однако, вылет от такого соперника будет расцениваться, как провал. Руслан Ротань только начал тренировать житомирский коллектив, а уже столкнулся с серьезными проблемами.

Сложно сказать, что стало причиной фиаско в первом матче, многие говорили о том, мол, не хватило еврокубкового опыта, это действительно один из важных факторов. Пришло время показывать характер, здесь матч не о мастерстве, ведь соперник будет биться до последнего, нужно показать, что разница в классе действительно существует.

План на матч выглядит очевидным, взять мяч под контроль, стараться диктовать свои условия. В идеале, использовать прессинг, особенно, если счет не в пользу житомирского клуба.

Личные встречи

Первый матч этих соперников завершился сенсационной победой Санта-Коломы со счетом 2:1. Все мячи были забиты в первом тайме, Полесье пыталось отыграться, но в атаке явно не хватило изобретательности.

Прогноз

Даже после неудачи в первом матче, украинский клуб считается фаворитом в ответной игре. В гостях будет тяжело, но отступать некуда, нужно забивать, сравнивать общий счет в противостоянии.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Санта-Колома – 4,27, ничья – 4,5, победа Полесья – 1,59. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, Руслан Ротань найдет нужные слова и тактические схемы, чтоб обыграть сенсационного андердога с нужной разницей. Считаю перспективной здесь ставку на проход украинского клуба за 1,8.

Прогноз Sport.ua
ФК Санта-Колома
31 июля 2025 -
19:00
Полесье
Полесье выйдет в следующий раунд 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26
Чемпионат Украины возвращается. Назначены судьи на матчи 1-го УПЛ
Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 29 июля 2025, 09:40 7
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Украинский защитник изменил свое решение и останется в Лондоне на один год

Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному
Футбол | 30 июля 2025, 00:21 13
Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному
Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному

«Вишни» хотят, чтобы киевляне уменьшили процент от продажи украинца

Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Футбол | 29.07.2025, 07:33
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Фенербахче – Лацио. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 30.07.2025, 04:42
Фенербахче – Лацио. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Фенербахче – Лацио. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Футбол | 29.07.2025, 22:25
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик повторил достижение легендарного Флойда Мейвезера
Усик повторил достижение легендарного Флойда Мейвезера
28.07.2025, 04:01 1
Бокс
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
29.07.2025, 11:33 24
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
28.07.2025, 03:07 2
Бокс
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
28.07.2025, 18:40 12
Футбол
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
28.07.2025, 09:59
Футбол
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
29.07.2025, 00:44 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем