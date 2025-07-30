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Лига Европы
30 июля 2025, 03:23 | Обновлено 30 июля 2025, 03:35
48
0

Арда ТУРАН: «Мы хотели бы играть в Украине, перед своими болельщиками»

Наставник Шахтера дал интересное интервью польской прессе

30 июля 2025, 03:23 | Обновлено 30 июля 2025, 03:35
48
0
Арда ТУРАН: «Мы хотели бы играть в Украине, перед своими болельщиками»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал интересное интервью польской прессе. Предлагаем ознакомиться с переводом.

Перевод публикации польского издания Weszło: интервью Арды Турана

В четверг, 31 июля, команда турецкого тренера сыграет с «Бешикташем». Матч состоится в Кракове, где «Шахтер» проводит домашние матчи в еврокубках. Интервью для польских СМИ перед игрой в Кракове дал бывший игрок «Атлетико» Мадрид и «Барселоны».

Арда Туран с начала сезона, после двухлетней работы в турецком «Эюпспоре», является тренером «Шахтера» Донецк. Экс‑игрок сборной Турции (100 матчей, 17 голов) начал работу в украинском клубе с победы над финским «Илвес» Тампере (6:0, 0:0), а в первом матче 2‑го раунда квалификации Лиги Европы одолел «Бешикташ» (4:2).

Матч-ответ между «Шахтером» и «Бешикташом» пройдет в четверг, 31 июля, на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Там украинская команда будет проводить домашние матчи в еврокубках. Арда Туран рассказал:

– Надеюсь, война скоро закончится и мы вновь сможем играть все матчи в нашей стране. Но в текущих условиях мы чрезвычайно рады, что можем играть в Кракове.

– В четверг «Шахтер» сыграет в Кракове и сразу против турецкой команды «Бешикташа». Участвует ли сердце быстрее биться от матча с командой из твоей родины?

– Конечно, есть нечто особенно эмоциональное во встрече с командой из моей страны. Я подчеркнул это еще до первой игры. Очень уважаю культуру, болельщиков и историю «Бешикташа». Во время первой встречи в Стамбуле болельщики приняли меня великолепно, за что хочу им еще раз поблагодарить. Глядя на результат той встречи, кто-то мог подумать, что у нас было преимущество, но спорт не прощает отсутствия концентрации. После матча я сказал игрокам: «Вы сыграли прекрасно, но это еще не конец. Подготовимся к реваншу с такой же серьезностью». Я очень доволен нашими выступлениями, но мы продолжим работать над нашими недостатками и зонами, которые требуют улучшения.

– Насколько тяжело вам от того, что вы не можете играть на своем стадионе? Доволен ли ты, что именно Краков стал вашим временным домом для матчей в еврокубках?

– Футбол – это не только борьба на поле, но и забота о том, чтобы сделать своих фанатов счастливыми. Конечно, мы хотели бы играть в Украине, перед нашими болельщиками. Надеюсь, война скоро закончится, и мы снова сможем проводить все матчи дома. Но в текущих условиях мы чрезвычайно рады, что можем играть в Кракове. Это прекрасный город с богатой культурой и историей. Мы рады быть там. Знаю, что болельщики приедут специально ради нас из разных уголков Европы. В предыдущем раунде они нас очень поддерживали в Тампере. Верю, что в Кракове будет так же.

– С чем, помимо спорта, у тебя ассоциируется Польша?

– Турцию и Польшу связывают многолетние исторические и культурные связи. Я знаю, что Польша – страна с великой историей и культурой, которая выходит далеко за пределы спорта. Во время коротких выездов на матчи трудно найти время на экскурсии, но я хотел бы это наверстать, когда у меня будет больше времени.

– Начало работы в «Шахтере» выглядит довольно обнадеживающе. Какие первые впечатления от работы в клубе?

– «Шахтер» – фантастическая организация. Я почувствовал это уже с первой встречи. Все устроено так, чтобы главный тренер мог работать с должной мотивацией и радостью. Все подходят к работе очень профессионально и стараются делать ее как можно лучше. Я придаю большое значение командному духу и результатам. Нам недостаточно просто хорошо играть на поле: весь наш персонал, как на поле, так и вне его, должен работать на высшем уровне. И все здесь разделяют мой подход. Когда мы достигнем успеха в конце сезона, я хочу, чтобы каждый сотрудник вернулся домой и сказал: «Я очень помог выиграть этот чемпионат!»

– Что стало причиной твоего принятия предложения «Шахтера»?

– Общая футбольная философия. С первой нашей встречи мы говорили только о том, что происходит на поле. Во время этого разговора мне стало ясно, что клуб отлично понимает мою философию. Во время каждой встречи с нашим главным скаутом Сальваторе Монако, спортивным директором Дарио Срной и генеральным директором Сергеем Палкиным я видел, что они правильно воспринимают игру. Нас объединяют общие мечты, поэтому мне не потребовалось много времени, чтобы согласиться. Когда я принял решение, мы даже не обсуждали ничего другого.

– Не было ли у тебя сомнений из-за войны?

– Нет, не было. Я полностью понимаю ситуацию, в которой находится украинский народ. Они уже много лет живут в очень сложных условиях. Для меня было бы неправильно иметь сомнения по отношению к народу, который так долго это выносит. У меня нет никаких опасений. Напротив, если благодаря нашей игре и успехам мы можем принести немного радости в их трудную жизнь, я буду чрезвычайно счастлив.

– Как функционирует «Шахтер» во время войны? Где вы тренируетесь и живете каждый день? Как справляетесь с логистикой и частыми сменами локаций?

– Мы провели предсезонный сбор в Словении, где пробудем около 40 дней. После матча в Кракове переедем во Львов. Клуб обеспечил нам отличные условия для работы. Условия сборов, тренировочные базы и планы поездок продуманы до мельчайших деталей. Сотрудники делают все возможное, чтобы обеспечить команде комфорт и минимизировать негативные последствия. Считаю, что они заслуживают огромного уважения.

– Каким тренером является сейчас Арда Туран? Болельщики в Польше помнят как игрока, который всегда играл полностью отдаваясь.

– Я очень ценю командную работу и дух коллектива, а также всегда хочу побеждать. Но самое главное – хочу, чтобы привычка побеждать стала естественной и для команды, и для клуба. Каждая тренировка и каждый матч дают нам ценные уроки. Мы должны ежедневно работать над тем, чтобы становиться лучше. Требую от всех 100% на поле, но в повседневной жизни стараюсь быть для игроков как близкий друг или старший брат. С первого дня сказал всем, что независимо от проблем, с которыми они сталкиваются, я готов помочь. Делюсь с ними радостью и печалью и поддерживаю как могу. Пока мы очень хорошо поняли друг друга, и думаю, что нашли правильный баланс.

– Как оцениваешь выступления «Шахтера» под твоим руководством?

– Могу сказать, что мы на верном пути. Мы стараемся изменить определенные привычки, что не является легким процессом. Работаем над тем, чтобы игроки улучшали то, что они уже хорошо делают, и начали делать то, чего ранее не делали. Это сложный процесс. Но я уже вижу, что игроки тренируются с большой отдачей и адаптируются к новым требованиям. Однако мы должны становиться еще лучше. Не можем считать наши текущие результаты достаточными. Мои игроки это осознают и работают в соответствии с этим.

– Кто‑то из футболистов особенно тебя удивил? Можно ли ожидать, что в ближайшее время «Шахтер» совершит еще одну громкую продажу, как с Михаилом Мудриком?

– Когда я пришел в клуб, знал потенциал своих игроков, поэтому не был особо «удивлен». Лучше сказать, что я «впечатлен». На самом деле я очень доволен всеми ними, их трудолюбием, преданностью и способностью быстро тактически адаптироваться. У нас очень талантливая и молодая команда. Все говорят о наших бразильских игроках, я восхищаюсь их талантом, но считаю, что все наши футболисты обладают огромным потенциалом.

«Шахтер» имеет глубоко укоренившуюся культуру обнаружения и развития талантов. Верю, что в нашей команде есть футболисты, которые в будущем сделают большую карьеру в мировом футболе. Моя задача – развивать их талант и улучшать выступления. А за сколько их можно будет продать – это уже вопрос к Дарио Срне (смеется).

– В заключение вернемся к польско-турецкой теме. Недавно мы восхищались фантастическим выступлением Войцеха Щенсны в воротах «Барселоны». Наш журналист подсчитал, что лишь один футболист в истории сделал лучший старт в Каталонии, и это был ты. Ты знал об этом?

– Щенсны – фантастический вратарь и выдающаяся личность. Тот факт, что он до сих пор демонстрирует такую большую отдачу и сильный характер даже на поздних этапах карьеры, является огромным преимуществом для «Барселоны» и отличным примером для молодых вратарей. Его менталитет победителя идеально подходит «Барсе» и делает Щенсны одной из наиболее выдающихся фигур в истории футбола.

– Что можно пожелать себе и «Шахтеру» в этом сезоне?

– Я тренер, который ставит командные цели выше личных. Поэтому у меня нет индивидуальных амбиций, но есть очень амбициозные цели для своей команды. Во-первых, мы хотим вновь стать чемпионами Украины. Это наша краткосрочная цель. Конечно, «Шахтер» имеет глубоко укорененную культуру противостояния в Европе. Мы хотим дойти до плей‑офф еврокубков. Но прежде всего желаем играть доминирующий футбол, тот, что лежит в ДНК «Шахтера». Это не означает, что мы хотим отказаться от наших защитных принципов.

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Лига Европы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига Бешикташ Шахтер - Бешикташ выбор редакции
Николай Степанов Источник
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