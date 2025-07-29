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  4. Не Судаков? Туран ответил, кто будет следующей большой продажей Шахтера
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 22:13 |
730
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Не Судаков? Туран ответил, кто будет следующей большой продажей Шахтера

Главный тренер «горняков» в первую очередь отмечает бразильцев

29 июля 2025, 22:13 |
730
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Не Судаков? Туран ответил, кто будет следующей большой продажей Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран ответил, можно ли ожидать от «горняков» громких продаж в ближайшее время:

«Когда я присоединился к клубу, я знал о потенциале своих игроков, поэтому не был слишком «удивлен». Было бы точнее сказать, что я был «впечатлен». Я действительно очень доволен всеми ними, их трудовой этикой, преданностью и способностью быстро адаптироваться тактически. У нас очень талантливая и молодая команда. Все говорят о наших бразильских игроках, я восхищаюсь их талантом, но я думаю, что все наши игроки имеют огромный потенциал.

В «Шахтере» глубоко укоренилась культура открытия и развития талантов. Я считаю, что сегодня в нашей команде есть игроки, которые в будущем будут иметь прекрасную карьеру в мире футбола. Моя задача – развивать их талант и улучшать их игру. Что же касается того, за сколько мы можем их продать, то это задача для Дарио Срны».

Ранее Арда Туран рассказал, что сказал футболистам «Шахтера» после победы над «Бешикташем» (4:2).

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Арда Туран Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник
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