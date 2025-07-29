Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 07:33 |
3028
0

Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»

Турок высоко оценил потенциал своей команды

29 июля 2025, 07:33 |
3028
0
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий наставник донецкого «Шахтера» Арда Туран расхвалил игроков своей команды, заявив, что каждый из футболистов «горняков» имеет большой потенциал.

– Или кто-то из футболистов вас особенно удивил? Можно ли ожидать, что в ближайшее время «Шахтер» осуществит еще одну громкую продажу, как в случае с Михаилом Мудриком?

– Когда я пришел в клуб, я знал о потенциале своих игроков, поэтому не был слишком удивлен. Вернее было бы сказать, что я был поражен.

На самом деле, я очень доволен всеми: их рабочей этикой, самоотверженностью и способностью быстро адаптироваться к тактическим требованиям. У нас очень талантливая и молодая команда. Все говорят о наших бразильских игроках – я восхищаюсь их талантом, но я думаю, что у всех наших футболистов есть большой потенциал.

В «Шахтере» глубоко укоренена культура раскрытия и развития талантов. Я верю, что у нашей команды есть футболисты, которые в будущем сделают большую карьеру в мировом футболе. Моя задача – развивать их способности и улучшать их игру. А относительно того, за сколько их можно будет продать – это уже вопрос к Дарио Срне, – сказал Туран.

Арда возглавил донецкий «Шахтер» перед стартом сезона 2025/26, сменив в должности главного тренера «горняков» боснийского специалиста Марино Пушича. Марино провалил прошлый сезон во главе «горняков», заняв лишь третье место в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове.

По теме:
Борнмут обратился к Динамо. От этого зависит трансфер Забарного в ПСЖ
ФОТО. Шахтер провел тренировку. Это будет насыщенная неделя
Источник: клуб УПЛ сделал предложение по трансферу албанского голкипера
Арда Туран Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский – о матче ЛЧ, будущее Михавка и Очеретько, трансферы УПЛ
Футбол | 29 июля 2025, 08:07 0
Шовковский – о матче ЛЧ, будущее Михавка и Очеретько, трансферы УПЛ
Шовковский – о матче ЛЧ, будущее Михавка и Очеретько, трансферы УПЛ

Главные новости за 28 июля на Sport.ua

Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»
Футбол | 29 июля 2025, 03:22 2
Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»
Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»

Фабрицио Аспри – о ситуации, в которой оказался украинец

УЕФА наказал Партизан перед матчем с Александрией в Лиге конференций
Футбол | 28.07.2025, 10:34
УЕФА наказал Партизан перед матчем с Александрией в Лиге конференций
УЕФА наказал Партизан перед матчем с Александрией в Лиге конференций
Реал выбрал футболиста, который заменит Винисиуса в Мадриде
Футбол | 28.07.2025, 11:39
Реал выбрал футболиста, который заменит Винисиуса в Мадриде
Реал выбрал футболиста, который заменит Винисиуса в Мадриде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Бокс | 28.07.2025, 08:18
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 3
Футбол
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
28.07.2025, 09:59
Футбол
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
28.07.2025, 05:44 3
Бокс
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 2
Футбол
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
28.07.2025, 03:07 1
Бокс
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
27.07.2025, 13:22 14
Футбол
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
28.07.2025, 09:02
Бокс
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
27.07.2025, 11:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем