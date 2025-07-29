Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»

Турецкий наставник донецкого «Шахтера» Арда Туран расхвалил игроков своей команды, заявив, что каждый из футболистов «горняков» имеет большой потенциал.

– Или кто-то из футболистов вас особенно удивил? Можно ли ожидать, что в ближайшее время «Шахтер» осуществит еще одну громкую продажу, как в случае с Михаилом Мудриком?

– Когда я пришел в клуб, я знал о потенциале своих игроков, поэтому не был слишком удивлен. Вернее было бы сказать, что я был поражен.

На самом деле, я очень доволен всеми: их рабочей этикой, самоотверженностью и способностью быстро адаптироваться к тактическим требованиям. У нас очень талантливая и молодая команда. Все говорят о наших бразильских игроках – я восхищаюсь их талантом, но я думаю, что у всех наших футболистов есть большой потенциал.

В «Шахтере» глубоко укоренена культура раскрытия и развития талантов. Я верю, что у нашей команды есть футболисты, которые в будущем сделают большую карьеру в мировом футболе. Моя задача – развивать их способности и улучшать их игру. А относительно того, за сколько их можно будет продать – это уже вопрос к Дарио Срне, – сказал Туран.

Арда возглавил донецкий «Шахтер» перед стартом сезона 2025/26, сменив в должности главного тренера «горняков» боснийского специалиста Марино Пушича. Марино провалил прошлый сезон во главе «горняков», заняв лишь третье место в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове.