Арда ТУРАН: «Это было бы несправедливо по отношению к украинцам»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал, не сомневался ли он из-за войны, когда принимал предложение возглавить «горняков»:

«Нет, не сомневался. Я полностью понимаю ситуацию, в которой оказался украинский народ. Они годами живут в очень сложных условиях. На мой взгляд, это было бы несправедливо по отношению к нации, которая так долго терпела эту ситуацию. У меня нет никаких опасений. Наоборот, если благодаря нашим выступлениям и нашим успехам мы сможем принести немного радости в их сложную жизнь, я буду чрезвычайно счастлив».

Ранее Арда Туран рассказал, что сказал футболистам «Шахтера» после победы над «Бешикташем» (4:2).