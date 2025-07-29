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Лига Европы
29 июля 2025, 18:29 | Обновлено 29 июля 2025, 18:30
356
0

Туран рассказал, что сказал игрокам Шахтера после победы над Бешикташем

Главный тренер «горняков» предупредил футболистов, чтобы те не теряли концентрации

29 июля 2025, 18:29 | Обновлено 29 июля 2025, 18:30
356
0
Туран рассказал, что сказал игрокам Шахтера после победы над Бешикташем
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал, что сказал своим футболистам после победы над «Бешикташем» (4:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы:

«Конечно, есть что-то особенно эмоциональное в противостоянии с командой из моей страны. Я четко заявил об этом еще до первого матча. Я очень уважаю культуру, болельщиков и историю «Бешикташа». Во время первого матча в Стамбуле болельщики прекрасно меня встретили, за что я хочу им еще раз поблагодарить. Глядя на результат того матча, можно подумать, что мы имели преимущество, но спорт не прощает недостатка концентрации.

После матча я сказал игрокам: «Вы сыграли отличный матч, но это еще не конец. Мы будем готовиться к ответному матчу с такой же серьезностью». Я очень доволен нашими выступлениями на данный момент, но мы продолжим работать над нашими недостатками и сферами, которые требуют улучшения».

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Бешикташ - Шахтер
Дмитрий Вус Источник
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