Туран рассказал, что сказал игрокам Шахтера после победы над Бешикташем
Главный тренер «горняков» предупредил футболистов, чтобы те не теряли концентрации
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал, что сказал своим футболистам после победы над «Бешикташем» (4:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы:
«Конечно, есть что-то особенно эмоциональное в противостоянии с командой из моей страны. Я четко заявил об этом еще до первого матча. Я очень уважаю культуру, болельщиков и историю «Бешикташа». Во время первого матча в Стамбуле болельщики прекрасно меня встретили, за что я хочу им еще раз поблагодарить. Глядя на результат того матча, можно подумать, что мы имели преимущество, но спорт не прощает недостатка концентрации.
После матча я сказал игрокам: «Вы сыграли отличный матч, но это еще не конец. Мы будем готовиться к ответному матчу с такой же серьезностью». Я очень доволен нашими выступлениями на данный момент, но мы продолжим работать над нашими недостатками и сферами, которые требуют улучшения».
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