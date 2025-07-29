Туран рассказал, что сказал игрокам Шахтера после победы над Бешикташем

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал, что сказал своим футболистам после победы над «Бешикташем» (4:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы:

«Конечно, есть что-то особенно эмоциональное в противостоянии с командой из моей страны. Я четко заявил об этом еще до первого матча. Я очень уважаю культуру, болельщиков и историю «Бешикташа». Во время первого матча в Стамбуле болельщики прекрасно меня встретили, за что я хочу им еще раз поблагодарить. Глядя на результат того матча, можно подумать, что мы имели преимущество, но спорт не прощает недостатка концентрации.

После матча я сказал игрокам: «Вы сыграли отличный матч, но это еще не конец. Мы будем готовиться к ответному матчу с такой же серьезностью». Я очень доволен нашими выступлениями на данный момент, но мы продолжим работать над нашими недостатками и сферами, которые требуют улучшения».