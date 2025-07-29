Арда ТУРАН: «Я полностью понимаю. Он годами живет в очень тяжелых условиях»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран поделился мнением о своем назначении, войне и украинском народе:

– Я надеюсь, что война закончится как можно скорее, и мы снова сможем играть все матчи (еврокубков – прим) в нашей стране. Однако в нынешних обстоятельствах мы очень рады возможности проводить поединки в Кракове».

– Неужели у вас не было никаких сомнений по поводу войны?

– Нет, даже не думал об этом. Я полностью понимаю, в каком положении находится украинский народ. Он годами живет в очень тяжелых условиях. С моей точки зрения, сомнения были бы несправедливы по отношению к нации, которая так долго терпела это. У меня нет никаких опасений.

Напротив, если благодаря нашим действиям и успехам мы сможем принести немного радости в их нелегкую жизнь, я буду безмерно счастлив.

– Как функционирует донецкий «Шахтер» во время войны? Где вы тренируетесь и живете? Как справляетесь с логистикой и частой сменой дислокации?

– Мы провели предсезонный сбор в Словении, где были около 40 дней. После матча в Кракове мы переедем во Львов. Клуб предоставил нам отличные условия для работы. Условия сбора, тренировочная база и планы поездок были тщательно продуманы до мельчайших деталей.

Персонал делает всё возможное, чтобы обеспечить комфорт команды и минимизировать любые негативные последствия. Считаю, что они заслуживают за это большого признания, – сказал Туран.