Экс-игрок Динамо баллотируется в мэры. Для Шевченко он больше не существует

Бывший игрок «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе решил баллотироваться на второй срок на пост мэра Тбилиси.

«Я до сих пор являюсь мэром Тбилиси и хочу принять участие в выборах. Скоро я это объявлю официально», – сообщил Каладзе грузинским СМИ.

Каладзе занимает должность мэра Тбилиси с октября 2017 года. Экс-футболист находится под санкциями СНБО Украины.

Недавно президент УАФ Андрей Шевченко сказал, что Кахи Каладзе для него больше не существует из-за его пророссийской позиции. Каладзе успел отреагировать на эти слова.