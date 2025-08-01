Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо баллотируется в мэры. Для Шевченко он больше не существует
Другие новости
01 августа 2025, 06:26 |
1179
0

Экс-игрок Динамо баллотируется в мэры. Для Шевченко он больше не существует

Каха Каладзе во второй раз хочет стать мэром Тбилиси

01 августа 2025, 06:26 |
1179
0
Экс-игрок Динамо баллотируется в мэры. Для Шевченко он больше не существует
kaladze.com. Каха Каладзе и Андрей Шевченко

Бывший игрок «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе решил баллотироваться на второй срок на пост мэра Тбилиси.

«Я до сих пор являюсь мэром Тбилиси и хочу принять участие в выборах. Скоро я это объявлю официально», – сообщил Каладзе грузинским СМИ.

Каладзе занимает должность мэра Тбилиси с октября 2017 года. Экс-футболист находится под санкциями СНБО Украины.

Недавно президент УАФ Андрей Шевченко сказал, что Кахи Каладзе для него больше не существует из-за его пророссийской позиции. Каладзе успел отреагировать на эти слова.

По теме:
Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе
Легенда Динамо назвал лучшего грузинского игрока в истории
Минспорта приняло важное решение по Тимощуку и Каладзе
Каха Каладзе
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Футбол | 01 августа 2025, 06:59 0
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы

4 августа состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации еврокубков

Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Футбол | 31 июля 2025, 10:05 11
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель

Илья не хочет играть за «Тоттенхэм»

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Бокс | 01.08.2025, 00:20
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Футбол | 01.08.2025, 06:05
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Футбол | 31.07.2025, 09:14
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 43
Футбол
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 5
Бокс
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 5
Футбол
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 45
Футбол
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем