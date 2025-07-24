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Украина. Первая лига
24 июля 2025, 10:49 | Обновлено 24 июля 2025, 10:50
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0

Буковина – Феникс-Мариуполь – 1:3. Видео голов и обзор матча

«Феникс-Мариуполь» прервал победную серию «Буковины» в товарищеских матчах

24 июля 2025, 10:49 | Обновлено 24 июля 2025, 10:50
59
0
Буковина – Феникс-Мариуполь – 1:3. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

«Буковина» и «Феникс-Мариуполь» продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команды провели контрольный поединок на поле «Буковины».

До матча с клубом «Феникс-Мариуполь» «Буковина» на летних учебно-тренировочных сборах провела пять спаррингов и все выиграла. Более того, команда Сергея Шищенко в этих матчах не попустила.

Но каждой победной серии рано или поздно приходит конец. «Феникс-Мариуполь» открыл счет на 20-й минуте, а спустя восемь минут увеличил свое преимущество.

«Буковина» проигрывать не хотела, да еще на своем поле. И на 59-й минуте Евгений Подлепенец сократил отставание в счете.

Хозяева старались вырвать ничью. Однако в компенсированное время пропустили третий мяч.

Товарищеский матч. 23 июля. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» – «Феникс-Мариуполь» – 1:3

Голы: Подлепенец, 59 – Сидоренко, 20, Янчак, 28, Ковалюк, 90+4

«Буковина»: Каневцев (Погорилый, 62), ГНП, Карась, Прокопчук, Сакив, Кольцов (к), Глущук, Тищенко, Подлепенец, Кожушко, Гончарук.

«Феникс-Мариуполь» (стартовый состав): Жупанский, Балан, Белый, Болденков, Корешков, Петько, Богданов (к), Залога, Сидоренко, Янчак, Нич.

Запасные: Кусий, Горин, Аркуша, Вильховой, Панчишин, Оробец, Рожко, Рогачев, Федько, Ковалюк.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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