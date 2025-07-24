Буковина – Феникс-Мариуполь – 1:3. Видео голов и обзор матча
«Феникс-Мариуполь» прервал победную серию «Буковины» в товарищеских матчах
«Буковина» и «Феникс-Мариуполь» продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команды провели контрольный поединок на поле «Буковины».
До матча с клубом «Феникс-Мариуполь» «Буковина» на летних учебно-тренировочных сборах провела пять спаррингов и все выиграла. Более того, команда Сергея Шищенко в этих матчах не попустила.
Но каждой победной серии рано или поздно приходит конец. «Феникс-Мариуполь» открыл счет на 20-й минуте, а спустя восемь минут увеличил свое преимущество.
«Буковина» проигрывать не хотела, да еще на своем поле. И на 59-й минуте Евгений Подлепенец сократил отставание в счете.
Хозяева старались вырвать ничью. Однако в компенсированное время пропустили третий мяч.
Товарищеский матч. 23 июля. Черновцы, стадион «Буковина»
«Буковина» – «Феникс-Мариуполь» – 1:3
Голы: Подлепенец, 59 – Сидоренко, 20, Янчак, 28, Ковалюк, 90+4
«Буковина»: Каневцев (Погорилый, 62), ГНП, Карась, Прокопчук, Сакив, Кольцов (к), Глущук, Тищенко, Подлепенец, Кожушко, Гончарук.
«Феникс-Мариуполь» (стартовый состав): Жупанский, Балан, Белый, Болденков, Корешков, Петько, Богданов (к), Залога, Сидоренко, Янчак, Нич.
Запасные: Кусий, Горин, Аркуша, Вильховой, Панчишин, Оробец, Рожко, Рогачев, Федько, Ковалюк.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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