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Товарищеские матчи
Буковина
23.07.2025 15:00 – 11 0 : 0
Феникс-Мариуполь
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Украина. Первая лига
23 июля 2025, 14:31 | Обновлено 23 июля 2025, 14:42
89
0

Буковина и Феникс-Мариуполь проводят товарищеский матч. Стартовые составы

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина» и начнется в 15:00

23 июля 2025, 14:31 | Обновлено 23 июля 2025, 14:42
89
0
Буковина и Феникс-Мариуполь проводят товарищеский матч. Стартовые составы
ФК Буковина

«Буковина» и «Феникс-Мариуполь» продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команды проведут товарищеский матч на поле «Буковины».

«Буковина» на летних учебно-тренировочных сборах провела пять спаррингов и все выиграла. Более того, команда Сергея Шищенко пока не пропускала.

«Буковина» одержала победы в матчах с клубами «Скала 1911» (4:0), ФК «Ужгород» (5:0), «Металлист» (4:0), «Эпицентр» (2:0) и львовский «Рух» (2:0).

«Феникс-Мариуполь» прошлый сезон провел а Первой лиге и завершил чемпионат на 13 месте. От зоны переходных матчей команда оторвалась на два очка.

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина» и начнется в 15:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Буковины».

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы стартовые составы Феникс-Мариуполь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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