Буковина и Феникс-Мариуполь проводят товарищеский матч. Стартовые составы

«Буковина» и «Феникс-Мариуполь» продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команды проведут товарищеский матч на поле «Буковины».

«Буковина» на летних учебно-тренировочных сборах провела пять спаррингов и все выиграла. Более того, команда Сергея Шищенко пока не пропускала.

«Буковина» одержала победы в матчах с клубами «Скала 1911» (4:0), ФК «Ужгород» (5:0), «Металлист» (4:0), «Эпицентр» (2:0) и львовский «Рух» (2:0).

«Феникс-Мариуполь» прошлый сезон провел а Первой лиге и завершил чемпионат на 13 месте. От зоны переходных матчей команда оторвалась на два очка.

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина» и начнется в 15:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Буковины».