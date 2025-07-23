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Товарищеские матчи
Буковина
23.07.2025 15:00 – FT 1 : 3
Феникс-Мариуполь
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Украина. Первая лига
23 июля 2025, 17:23 | Обновлено 23 июля 2025, 17:24
228
0

Первое поражение на сборах. Буковина проиграла клубу Феникс-Мариуполь

Прервалась победная серия «Буковины» в товарищеских матчах

23 июля 2025, 17:23 | Обновлено 23 июля 2025, 17:24
228
0
Первое поражение на сборах. Буковина проиграла клубу Феникс-Мариуполь
ФК Буковина

«Буковина» и «Феникс-Мариуполь» продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команды провели товарищеский матч на поле «Буковины».

До матча с «Феникс-Мариуполь» «Буковина» на летних учебно-тренировочных сборах провела пять спаррингов и все выиграла. Более того, команда Сергея Шищенко в этих матчах не пропкстила ни одного мяча.

Но любой серии рано или поздно приходит конец. «Феникс-Мариуполь» открыл счет на 20-й минуте, а спустя восемь минут увеличил свое преимущество.

«Буковина» проигрывать не хотела, да еще на своем поле. И на 59-й минуте Евгений Подлепенец сократил отставание в счете.

Хозяева старались вырвать ничью. Однако в компенсированное время пропустили третий мяч.

Товарищеский матч. 23 июля. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» – «Феникс-Мариуполь» – 1:3

Голы: Подлепенец, 59 – гол, 20, гол, 28, гол, 90+4

Видеозапись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Феникс-Мариуполь Евгений Подлепенец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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