23.07.2025 15:00 – 13’ 0 : 0
Украина. Первая лига23 июля 2025, 15:00 |
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Буковина – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 июля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
23 июля 2025, 15:00 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
23 июля в 15:00 встречаются Буковина Черновцы и Феникс-Мариуполь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг в Черновцах. Оба клуба выступают в Первой лиге.
Буковина – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
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