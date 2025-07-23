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Товарищеские матчи
Буковина
23.07.2025 15:00 – 13 0 : 0
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 июля 2025, 15:00 |
111
0

Буковина – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 июля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

23 июля 2025, 15:00 |
111
0
Буковина – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

23 июля в 15:00 встречаются Буковина Черновцы и Феникс-Мариуполь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг в Черновцах. Оба клуба выступают в Первой лиге.

Буковина – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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