Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

23 июля в 15:00 встречаются Буковина Черновцы и Феникс-Мариуполь.

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Команды сыграют спарринг в Черновцах. Оба клуба выступают в Первой лиге.

Буковина – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы