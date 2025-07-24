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  4. ФОТО. Клуб Первой лиги продемонстрировал обновленный стадион
Украина. Первая лига
24 июля 2025, 09:32 |
1125
1

ФОТО. Клуб Первой лиги продемонстрировал обновленный стадион

«Буковина» активно работает над реконструкцией арены

24 июля 2025, 09:32 |
1125
1
ФОТО. Клуб Первой лиги продемонстрировал обновленный стадион
ФК Буковина

Представитель Первой лиги Украины, «Буковина» Черновцы, опубликовал фотографии с обновленного домашнего стадиона после реконструкции.

На арене были установлены новые сиденья и изменен фасад стадиона.

«Обновление «Буковины» продолжается: к новому сезону готовятся не только футболисты, но и главная арена края», – написала пресс-служба.

Напомним, что клуб из Черновцов продлил контракт на один сезон с ключевым игроком.

ФОТО. Клуб Первой лиги продемонстрировал обновленный стадион

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Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу реконструкция стадиона фото Первая лига Украины
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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