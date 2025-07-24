Украина. Первая лига24 июля 2025, 09:32 |
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ФОТО. Клуб Первой лиги продемонстрировал обновленный стадион
«Буковина» активно работает над реконструкцией арены
24 июля 2025, 09:32 |
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Представитель Первой лиги Украины, «Буковина» Черновцы, опубликовал фотографии с обновленного домашнего стадиона после реконструкции.
На арене были установлены новые сиденья и изменен фасад стадиона.
«Обновление «Буковины» продолжается: к новому сезону готовятся не только футболисты, но и главная арена края», – написала пресс-служба.
Напомним, что клуб из Черновцов продлил контракт на один сезон с ключевым игроком.
ФОТО. Клуб Первой лиги продемонстрировал обновленный стадион
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