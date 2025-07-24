Представитель Первой лиги Украины, «Буковина» Черновцы, опубликовал фотографии с обновленного домашнего стадиона после реконструкции.

На арене были установлены новые сиденья и изменен фасад стадиона.

«Обновление «Буковины» продолжается: к новому сезону готовятся не только футболисты, но и главная арена края», – написала пресс-служба.

Напомним, что клуб из Черновцов продлил контракт на один сезон с ключевым игроком.

ФОТО. Клуб Первой лиги продемонстрировал обновленный стадион