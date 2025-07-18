ОФИЦИАЛЬНО. Буковина продлила контракт с ключевым футболистом

Черновицкая Буковина официально подписала новый контракт с Яном Морговским, который являлся ключевым футболистом команды в прошлом сезоне Первой лиги Украины. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано на один год – до 30 июня 2026 года. О финансовых аспектах нового соглашения нет никакой информации.

«Желаем Яну в грядущем сезоне достичь новых свершений в составе «Буковины», – говорится в сообщении.

Ян Морговский присоединился к «Буковине» в июле 2024 года. В прошлом сезоне левый защитник в составе «желто-черных» провел 26 поединков, в которых записал в свой актив две результативные передачи.

По итогам предварительной кампании Морговский стал абсолютным лидером нашей команды по количеству сыгранных минут во всех турнирах (2472 минуты), а также вошел в символическую сборную розыгрыша Кубка Украины сезона 2024/25.