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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Буковина продлила контракт с ключевым футболистом
Украина. Первая лига
18 июля 2025, 10:53 |
196
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина продлила контракт с ключевым футболистом

Ян Морговский подписал новый контракт с черновицким клубом

18 июля 2025, 10:53 |
196
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина продлила контракт с ключевым футболистом
ФК Буковина. Ян Морговский

Черновицкая Буковина официально подписала новый контракт с Яном Морговским, который являлся ключевым футболистом команды в прошлом сезоне Первой лиги Украины. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано на один год – до 30 июня 2026 года. О финансовых аспектах нового соглашения нет никакой информации.

«Желаем Яну в грядущем сезоне достичь новых свершений в составе «Буковины», – говорится в сообщении.

Ян Морговский присоединился к «Буковине» в июле 2024 года. В прошлом сезоне левый защитник в составе «желто-черных» провел 26 поединков, в которых записал в свой актив две результативные передачи.

По итогам предварительной кампании Морговский стал абсолютным лидером нашей команды по количеству сыгранных минут во всех турнирах (2472 минуты), а также вошел в символическую сборную розыгрыша Кубка Украины сезона 2024/25.

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Ян Морговский Буковина Черновцы Первая лига Украины продление контракта чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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