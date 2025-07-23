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Лига конференций
Полесье
24.07.2025 20:00 - : -
ФК Санта-Колома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
23 июля 2025, 19:53 |
1114
0

Полесье – Санта-Колома. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 24 июля в 20:00 по Киеву

23 июля 2025, 19:53 |
1114
0
Полесье – Санта-Колома. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

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24 июля, в квалификации Лиги конференций свой первый матч проведут Полесье и Санта-Колома. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Полесье

Клуб из Житомира дерзко ворвался в элиту украинского футбола, команда сходу стала претендентом на высокие места. В Полесье вкладывают значительные средства, поэтому прогресс выглядит логично. Последний сезон УПЛ был для команды напряженным, удалось с трудом занять четвертое место, причем Кривбас отстал на очко, а Карпаты на два балла.

Полесье неплохо играет в контрольных встречах, клуб потерпел только одно поражение в семи противостояниях, хотя и победы были две, четыре встречи завершились вничью. Соперник попался не самый ужасный, хотя точно может наказать за недооценку.

Перед клубом наверняка стоят амбициозные задачи, новый тренер Руслан Ротань попытается принять вызов. В идеале, нужно пробиться в основной этап Лиги конференций.

Санта-Колома

Представители Андорры редко проходят соперников в квалификациях, но Санта-Колома смогла это сделать, чем совершила большую сенсацию. Клуб начал еврокубковый сезон с битвы против боснийского Борац Баня Лука. В первом выездном матче Санта-Колома смогла выиграть 4:1, хотя коэффициент на победу команды был примерно 20. Даже трех мячей преимущества могло не хватить в ответной игре, где было домашнее поражение 0:2 и нервные последние минуты в меньшинстве.

Команда уже смогла удивить, хотя класс от этого не вырос, был удачный матч, когда удалось реализовать свои моменты. Санта-Колома не сильный клуб, хотя эти ребята точно будут бороться до последнего.

Прогноз

Не сложно догадаться, что команды ранее между собой никогда не играли. Украинский клуб большой фаворит этой пары, хотя Санта-Колома имеет больше еврокубкового опыта.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Полесья – 1,14, ничья – 7,19, победа Санта-Колома – 15,39. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Полесье проведет домашний матч в Словакии, что не должно помешать одержать уверенную победу, поставлю на успех украинского клуба с форой -1,5 гола за 1,53.

Прогноз Sport.ua
Полесье
24 июля 2025 -
20:00
ФК Санта-Колома
Фора Полесья (-1.5) 1.53 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Санта-Колома Полесье Житомир прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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