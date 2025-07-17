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Лига Европы
Ильвес
17.07.2025 19:00 - : -
Шахтер Донецк
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Лига Европы
17 июля 2025, 04:26 |
32
0

Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 17 июля и начнется в 19:00 по Киеву

17 июля 2025, 04:26 |
32
0
Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Коллаж Sport.ua

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17 июля, свой ответный матч в квалификации Лиги Европы проведут Ильвес и Шахтер Донецк. Событие начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ильвес

У финского клуба сезон в разгаре, на внутренней арене команда идет второй, после 16 туров, отставание от лидера всего один балл, однако, у конкурента есть игра в запасе. В последнем туре Ильвес одержал тяжелейшую победу дома над ВПС – 3:2, причем хозяева забили два мяча в концовке, на 85-й и 89-й минутах.

Игра с Шахтером показала, что в еврокубках команде мало что светит, играть в основной части им точно рано. Конечно, не повезло с жеребьевкой, все-таки Шахтер мощный соперник, который много раз играл в Лиге Чемпионов, достойно противостоял лучшим клубам Европы.

Непонятно, будет ли Ильвес тратить силы на этот матч, ведь ничего не отыграть, а в чемпионате идет упорная борьба за лидерство. Многое станет понятно, когда объявят основу на предстоящую встречу.

Шахтер Донецк

«Горняки» только начали сезон, играть в глубокой квалификации Лиги Европы для них непривычно, всему вина только третье место в прошлом чемпионате, хотя здесь они благодаря победе в Кубке Украины. Еще один негативный фактор состоит в том, что федерация сильно упала в рейтинге, поэтому нет даже прямого попадания в Лигу Чемпионов, как это было раньше.

Старт сезона получился эффектный, Арда Туран выдал хороший дебют на посту главного тренера, бразильцы сделали свое дело. Конечно, здесь и соперник был не самого высокого уровня. Несмотря на разгромную победу, было заметно, что Шахтер не играл в полную силу.

На внутренней арене сезон еще не начался, так что команда может проводить пока официальные матчи только в еврокубках. Есть смысл сыграть на победу и в ответной игре.

Личные встречи

В первом матче Шахтер играл дома только формально, ведь встреча состоялась на нейтральном поле в Словении. Букмекеры считали «горняков» большими фаворитами той встречи и не ошиблись, ведь украинский гранд снял все вопросы, одержав победу со счетом 6:0, теперь ответная встреча превратилась в формальность.

Прогноз

Первая игра показала, что соперники существенно отличаются в классе, никакой интриги ждать не стоит.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ильвеса – 6,47, ничья – 5,2, победа Шахтера – 1,42. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Во втором матче на кону будет только престиж, Ильвес будет больше мотивирован, так как постарается реабилитироваться перед своей публикой за провал в стартовой евокубковой битве.

Шахтер фаворит и во втором матче, с чем я согласен, думаю, гостям не будет сложно снова обыграть финский клуб, даже на выезде, ставлю на успех «горняков с форой -1 гол за 1,62.

Прогноз Sport.ua
Ильвес
17 июля 2025 -
19:00
Шахтер Донецк
Фора Шахтера (-1) 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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