ДРЕЙПЕР: «Я начал работать с тренером по дыханию. Это важно для меня»

Британский теннисист Джек Дрейпер проанализировал свою эволюцию в ATP-туре на пресс-конференции в день общения с представителями СМИ на Уимблдоне.

Стремительный прогресс

«Сейчас я точно ощущаю себя совершенно другим игроком. Лично я считаю, что сильно вырос за последний год. Это заслуга всей проделанной работы и тех людей, которые были со мной на всем пути – и в трудные моменты, и в периоды успехов. Я стал намного увереннее – физически, как теннисист и в психологическом плане. Во всем чувствую перемены. Но я по-прежнему считаю, что могу прибавить во многом. Я еще далеко не там, где хочу быть как игрок. Я всегда стремлюсь к прогрессу».

Повышенное давление

«Я определенно стараюсь абстрагироваться. Дома смотрю Netflix, пытаюсь выспаться и восстановиться как можно лучше. Когда я нахожусь здесь или на тренировке – полностью сосредоточен на цели, но за пределами корта стараюсь от всего отключаться, чтобы иметь максимум энергии для новых выступлений на следующий день, потому что теннис – это спорт восстановления. Мы должны быть способны каждый день показывать максимум, и поэтому важно уметь переключаться».

Тренер по дыханию

«Это оказалось важным для меня, ведь в теннисе решают мельчайшие детали, минимальные проценты. Я начал работать с женщиной по имени Энн Коксхед – у нее большой опыт в области дыхательных практик, она сотрудничала с разными видами спорта, участвовала в разных проектах. Она считала, что может помочь мне на корте. Работа с ней оказалась неоценимой. Это принесло огромную пользу моему теннису. Я все еще продолжаю работать над этим, но без сомнения, мое физическое состояние и общее самочувствие на корте значительно улучшились».