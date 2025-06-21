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  4. ДРЕЙПЕР: «Трава – совершенно другое покрытие. Особенно после Ролан Гаррос»
ATP
21 июня 2025, 06:12 |
49
0

ДРЕЙПЕР: «Трава – совершенно другое покрытие. Особенно после Ролан Гаррос»

Британец дал пресс-конференцию

21 июня 2025, 06:12 |
49
0
ДРЕЙПЕР: «Трава – совершенно другое покрытие. Особенно после Ролан Гаррос»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Британский теннисист Джек Дрейпер, несмотря на отличное выступление в начале травяного сезона, признал, что пока не находится на пике формы и все еще стремится улучшить свою игру к главному турниру на траве – Уимблдону 2025.

На пресс-конференции британец проанализировал все аспекты своей игры и обозначил направления, над которыми продолжит работать в ближайшие дни.

«Есть определенные проблески. Думаю, я хорошо подаю, но могу лучше принимать. Движение – это, безусловно, важная часть тенниса, особенно чтобы начать хорошо играть, а первая неделя на траве всегда тяжелая. Моя игра может быть стабильнее – и она станет стабильнее. Чем больше я тренируюсь и играю, тем больше прибавляю».

Плохая привычка

«Мы с тренером упорно работаем над тем, чтобы я чаще был «на мяче». Когда смотришь на лучших теннисистов мира, они всегда идут вперед, а я иногда отступаю назад – это моя плохая привычка. Но я делаю это все реже, и становится лучше. Моя форхенд-атака стала действительно сильным оружием – я ей доверяю».

Четвертый номер посева на Уимблдоне 2025

«Это большой шаг для меня. Помню, как в прошлом году я приехал на Уимблдон, будучи 30-м или 40-м в рейтинге. Быть среди четырех лучших уже через год – огромный прогресс, доказательство того, что я двигаюсь в правильном направлении. Я живу этим видом спорта, я одержим тем, чтобы прогрессировать и становиться тем игроком, которым хочу быть, и добиваться поставленных целей. Посев, конечно, дает уверенность, но каждый матч на Уимблдоне очень сложный, потому что много топовых соперников, как и на этой неделе. Но я знаю, что нахожусь на своем месте».

Поражение Янника Синнера в Галле

«Он почти не проигрывает. Не знаю точной статистики, но тренер показывал мне в Instagram, что он не проигрывал никому, кроме Алькараса, с Цинциннати. Он был самым стабильным и сильным игроком ATP-тура. Трава – совершенно другое покрытие. Особенно после Ролан Гаррос. Меня не удивило, что ему было трудно: это его первый турнир на траве, и сложно сразу показывать топ-уровень. Я уверен, когда начнется Уимблдон, он прибавит. Он не сверхчеловек – и будет проигрывать, особенно при таком уровне конкуренции».

Болельщики и безопасность

«У меня всегда были только хорошие впечатления от общения с болельщиками. Возможно, девушкам бывает тревожнее – и это понятно. Мужчинам немного проще, если вдруг что-то произойдет. Здесь, в Queen’s Club, все организовано отлично – рядом со мной все время находится прекрасный охранник. Думаю, если ATP и WTA будут продолжать поддерживать такие протоколы безопасности, это будет правильно».

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Джек Дрейпер
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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