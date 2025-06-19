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  4. ДРЕЙПЕР: «Я ощущал мощь Ferrari, но по факту была Toyota, которая ломается»
ATP
19 июня 2025, 07:42 | Обновлено 19 июня 2025, 08:39
78
0

ДРЕЙПЕР: «Я ощущал мощь Ferrari, но по факту была Toyota, которая ломается»

Британский теннисист пообщался с журналистами

19 июня 2025, 07:42 | Обновлено 19 июня 2025, 08:39
78
0
ДРЕЙПЕР: «Я ощущал мощь Ferrari, но по факту была Toyota, которая ломается»
Getty. Джек Дрейпер

Британский теннисист Джек Дрейпер (ATP 6) пробился в четвертьфинал на травяном турнире ATP в Лондоне, столице Великобритании, победив в трехсетовом поединке австралийца Алексея Попырина (ATP 21).

После матча британец, получивший второй номер посева, проанализировал свою эволюцию на последних крупных турнирах, предлагая интересные размышления о собственном уровне игры.

«Я всегда много работал вне корта, и думаю, это помогло мне играть стабильнее. Считаю, что матчи в начале года в Австралии сильно помогли мне преодолеть определенный барьер. С каждым турниром Большого шлема я чувствую себя все лучше.

Раньше я ощущал, что у меня как будто мощь Ferrari, но по факту я был Toyota, которая легко ломается», – признался Дрейпер.

«Сейчас я начинаю чувствовать себя крепче и увереннее. Что касается майки без рукавов – я надевал ее пару раз просто потому, что Nike подарили мне несколько таких. Это не ради кого-то».

Британец также прокомментировал возможность выйти на Уимблдон 2025 в качестве четвертого сеяного.

«Это важно, и, безусловно, может помочь, но в то же время я об этом вообще не думаю. Все, чего я достиг в теннисе, я достиг, не зацикливаясь на результатах. Я просто продолжаю идти вперед. Сосредотачиваюсь на том, что для меня действительно важно, на том, что я могу контролировать.

Я не могу контролировать, смогу ли в пятницу выдать отличный матч. Не могу контролировать, кто будет моим соперником, не могу управлять всем этим. Но я могу контролировать, что сделаю с этого момента до выхода на корт – и подготовлюсь как можно лучше. Я дам себе наилучший шанс добиться результата. И, конечно, если окажусь четвертым сеяным – это серьезно поможет на Уимблдоне».

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Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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