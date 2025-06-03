ДРЕЙПЕР: «Рад вернуться на более быстрые покрытия. Не могу дождаться травы»

Британский теннисист Джек Дрейпер, ранее в своей карьере не отличавшийся стабильными выступлениями на грунте, провел сильный отрезок в этом сезоне.

В активе британца: 1/8 финала в Монте-Карло, четвертьфинал в Риме и финал в Мадриде. В Париж на Ролан Гаррос он приехал пятым номером мирового рейтинга, уверенно прошел Маттиа Беллуччи, Гаэля Монфиса и Жоау Фонсеку. Однако казахстанец Бублик показал, возможно, лучшую игру на грунте в своей карьере и переиграл Дрейпера.

«Это был тяжелый матч. Я не сыграл плохо, но и не отлично. Думаю, он сыграл невероятно. Он не дал мне играть в мой теннис. Мне кажется, я так и не вышел на свой максимум за эту неделю. Были моменты спада, и он ими воспользовался. Обычно, играя с Александром, ожидаешь, что его уровень будет колебаться, но сегодня он был сосредоточен и стабилен. Очевидно, он весь турнир показывает такую игру – так он обыграл Де Минаура и других сильных соперников. Да, мне очень больно, но надо двигаться дальше.

Хотя я опустошен сегодняшним поражением, я рад, что ухожу с грунта. Это факт. Я очень горжусь тем, что смог адаптироваться и принять вызов. Думал, что все закончится провалом, когда проиграл Фокине в Монте-Карло, но с каждой неделей прибавлял. Выиграл три матча в Париже, вышел в четвертый круг. Пусть это была не та форма, как в Мадриде или Риме, но все равно я доволен. Рад вернуться на более быстрые покрытия. Не могу дождаться травы, не скрою».