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  4. Дрейпер – об Алькарасе и Синнере: «Нужно многое сделать, чтобы догнать их»
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 15:08 | Обновлено 03 июня 2025, 15:41
47
0

Дрейпер – об Алькарасе и Синнере: «Нужно многое сделать, чтобы догнать их»

Британец пообщался с журналистами

03 июня 2025, 15:08 | Обновлено 03 июня 2025, 15:41
47
0
Дрейпер – об Алькарасе и Синнере: «Нужно многое сделать, чтобы догнать их»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Поражение в поединке 1/8 финала британского теннисиста Джека Дрейпера от представителя Казахстана Александра Бублика стало, пожалуй, одной из самых больших неожиданностей на этом Ролан Гаррос.

Британиянец мог бы встретиться с Янником Синнером в гипотетическом полуфинале и с Карлосом Алькарасом в финале. Но пятая ракетка мира осознает, что пока не находится на их уровне. Об этом он рассказал журналистам после матча.

«Я все еще думаю, что немного отстаю от этих парней. Мне еще многому нужно научиться. Если посмотреть на количество матчей ATP-тура, которые они сыграли, их, наверное, вдвое больше, чем у меня. Вероятно, они на год или два опережают меня, и, очевидно, добились куда большего, у них гораздо больше опыта. Честно говоря, мне нужно многое сделать, чтобы догнать их.

Мой уровень становится лучше, но дело не только в теннисе – речь о стабильности, которую они демонстрируют. Да, я стал играть стабильнее, но важно делать это тогда, когда это действительно имеет значение, а именно на таких турнирах. Да, мне еще предстоит большая работа, чтобы приблизиться к ним, но я думаю, что усердно работаю, делаю все правильно – посмотрим».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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