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Клубный чемпионат мира
Бенфика
28.06.2025 23:00 - : -
Челси
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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 16:16 |
507
0

Бенфика – Челси. Прогноз, анонс на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

Поединок состоится 28 июня в 23:00 по Киеву

28 июня 2025, 16:16 |
507
0
Бенфика – Челси. Прогноз, анонс на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Коллаж Sport.ua

28 июня на Банк оф Америка Стэдиум пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором Бенфика сыграет против Челси. Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда остается историческим грандом португальского футбола. Но вот уже дважды кряду он проигрывал чемпионскую гонку Спортингу, в том числе и прошлой весной. Тогда же уступили и в финале кубка, впрочем, зимой все-таки подопечные Бруну Лаже раздобыли трофей - по итогам послематчевой серии пенальти, выигранной Трубиным, завоевали Кубок Лиги.

Анатолий стал героем и в решающий момент на летнем турнире, когда выдал клин-шит в третьем туре против Баварии - в итоге закончили победой 1-0 португальцев. До этого они, начав с ничейного камбэка с 0-2 против Бока Хуниорс, продолжили ожидаемым разгромом 6-0 с полулюбителями из Окленд Сити. В итоге довольно неожиданно получилось опередить немцев и даже выиграть свою группу.

Челси

Клуб год назад заманил на тренерский пост Энцо Мареску. Он прекрасно помнил, как его статусного предшественника, Почеттино, убрали после шестого места в АПЛ. И сумел выполнить задачу: все же закончили на желанной четвертой позиции - впрочем, чтобы вернуться в Лигу чемпионов, хватило и пятого. Параллельно, фактически вторым составом, англичане выиграли и Лигу конференций.

А вот на клубном чемпионате мира гранд не так уж и впечатлил. Да, получилось уверенно, сухо, обыграть более слабых: начали с 2-0 против Лос-Анджелеса, закончили 3-0 с Эсперансом. Но впечатление откровенно смазали поражением от Фламенго. Впрочем, там был явный антигерой, Джексон, что был удален в середине второго тайма. Хотя к тому моменту фаворит, открыв счет, уже уступал бразильцам, в итоге же проиграл 1-3.

Статистика личных встреч

Всего было три очных матча. И все они были выиграны лондонским грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в португальцев. Но и по их сопернику есть вопросы - стоит ограничиться ставкой на нейтральные тотал меньше 2,5 забитых мячей (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
28 июня 2025 -
23:00
Челси
Тотал меньше 2.5 1.89 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Бенфика Челси клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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