Бенфика – Бавария. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

24 июня на Банк оф Америка Стэдиум пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором Бенфика сыграет против Баварии. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда остается одной из сильнейших в португальском футболе. Но если в 2023-м году получилось этот статус подтвердить выигрышем Примейры, то в следующем сезоне гонку у своего соседа все же выиграл Спортинг. И повторил этот непростой успех и этой весной, защитив первое место, пусть и в последнем туре. И тогда же врагу уступили и в финале кубка. И лишь зимой, в Кубке Лиги, амбициозный проект все же раздобыл трофей - спасибо Трубину, что выиграл серию пенальти.

На клубном чемпионате мира Бенфика начинала с Бокой Хуниорс, и выдала напряженную ничью 2:2, хотя пропускала первой дважды. Там. Потом был поединок, где все было понятно изначально - с Окленд Сити. В нем ограничились шестью забитыми голами, ничего не пропустив в ответ.

Бавария

Клуб год назад сделал ставку на Компани. Выбор молодого менеджера, не удержавшего в АПЛ Бернли, многих удивил, но он добился главного: без заметной конкуренции выиграл Бундеслигу, вернув серебряную салатницу в Мюнхен. Хотя скептики вспомнят также осенний вылет из кубка после поражения Байеру. И там же, дома, уступили Интеру в Лиге чемпионов, после чего была только ничья в Милане.

На клубном чемпионате мира немцы не могли не победить, когда начинали с Окленд Сити. В итоге ему забили 10 голов. С куда более серьезным противником, Бокой Хуниорс, было, конечно, куда сложнее. Но Кейн к голу в начале поединка прибавил и ассист на Олисе на 84-й минуте, и гранд из Мюнхена досрочно оформил себе пропуск в плей-офф.

Статистика личных встреч

Не удивительно, что завсегдатаи еврокубков отыграли уже 13 матчей, все причем официальные. Но странно, что португальцы ни разу не выиграли и только трижды брали хотя бы ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы все еще больше верят в Баварию, но ей на групповом этапе ничего уде не нужно. Можно играть в зрелищный футбол - берем больше 2,5 голов (коэффициент - 1,92).