Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монтеррей – Интер. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Клубный чемпионат мира
Монтеррей
18.06.2025 04:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 13:50 | Обновлено 17 июня 2025, 13:52
102
0

Монтеррей – Интер. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 18 июня в 04:00 по Киеву

17 июня 2025, 13:50 | Обновлено 17 июня 2025, 13:52
102
0
Монтеррей – Интер. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

18 июня на Роуз Боул пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Монтеррей сыграет против Интер. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Монтеррей

Команда как раз в этом месяце ответит свое 80-летие. Успехов немало, в том числе в Апертуре-2024 дошли до финала розыгрыша, но проиграли там. Так что пятое чемпионство, 2019-го года пока что так и остается последним. Столько же титулов собрали мексиканцы и в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Там пятый раз стали сильнейшими в регионе в 2021-м году.

Нынешний сезон случился для клуба снова неудачно. В Клаусуре было взято 28 очков после 17 матчей - только седьмой результат. А потом, в плей-офф, уступили по правилу выездного гола Толуке: 3:2 дома и 1:2 на выезде. За это расплатился должностью Демикелис, что был уволен буквально на следующий день. Его сменил Доменек Торрент, что до этого тоже в Мексике возглавлял Атлетико Сан-Луис.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Интер

Клуб тоже сменил тренера. Недавно у него закончился достаточно яркий, особенно с учетом финансовых возможностей гранда, отрезок, когда в Милане работал Симоне Индзаги. Тот собрал немало титулов, включая и уверенно, солидно оформленное в 2024-м году скудетто.

Были серьезные основания считать, что новый сезон мог стать даже более успешным - все чаще говорили о возможности повторить легендарный требл. И, похоже, именно эта гонка за тремя, даже не двумя, зайцами, и аукнулась. Ведь в конце весны случились и кубковый разгром от Милана, и осечки в Серии А, что стоили там лидерства, ну а закончилось все унизительными 0-5 от ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Впрочем, еще перед решающей встречей с французами было известно, что тренер уедет в Аль-Хиляль. Пост поручили Киву, кстати, как футболист причастного как раз к треблу 2010 года. Но как тренер он молод, и именно сейчас дебютирует.

Статистика личных встреч

Мексиканцы и итальянцы сыграют между собой впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенных проблем для миланского гранда. Но соперник играет чуть ли не дома. Поставим на обе забьют за 1.74.

Прогноз Sport.ua
Монтеррей
18 июня 2025 -
04:00
Интер Милан
Обе забьют 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Мексиканские фанаты устроили акции протеста на матче Челси – Лос Анджелес
Дания U-21 – Финляндия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
«Здесь больше веселья». Пресс-конференция Киву перед игрой с Монтерреем
Монтеррей Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
Футбол | 16 июня 2025, 20:54 2
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой

Кристина Шацких снова блистает своей красотой

Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Футбол | 17 июня 2025, 07:37 6
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель

Александр может переехать в «Милан»

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинский клуб назначил главного тренера
Футбол | 17.06.2025, 14:02
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинский клуб назначил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинский клуб назначил главного тренера
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
Бокс | 17.06.2025, 09:05
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
Футбол | 17.06.2025, 11:55
Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
16.06.2025, 07:47 6
Футбол
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 6
Футбол
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
15.06.2025, 22:47 7
Другие виды
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 113
Футбол
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем