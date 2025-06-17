Монтеррей – Интер. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

18 июня на Роуз Боул пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Монтеррей сыграет против Интер. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Монтеррей

Команда как раз в этом месяце ответит свое 80-летие. Успехов немало, в том числе в Апертуре-2024 дошли до финала розыгрыша, но проиграли там. Так что пятое чемпионство, 2019-го года пока что так и остается последним. Столько же титулов собрали мексиканцы и в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Там пятый раз стали сильнейшими в регионе в 2021-м году.

Нынешний сезон случился для клуба снова неудачно. В Клаусуре было взято 28 очков после 17 матчей - только седьмой результат. А потом, в плей-офф, уступили по правилу выездного гола Толуке: 3:2 дома и 1:2 на выезде. За это расплатился должностью Демикелис, что был уволен буквально на следующий день. Его сменил Доменек Торрент, что до этого тоже в Мексике возглавлял Атлетико Сан-Луис.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Интер

Клуб тоже сменил тренера. Недавно у него закончился достаточно яркий, особенно с учетом финансовых возможностей гранда, отрезок, когда в Милане работал Симоне Индзаги. Тот собрал немало титулов, включая и уверенно, солидно оформленное в 2024-м году скудетто.

Были серьезные основания считать, что новый сезон мог стать даже более успешным - все чаще говорили о возможности повторить легендарный требл. И, похоже, именно эта гонка за тремя, даже не двумя, зайцами, и аукнулась. Ведь в конце весны случились и кубковый разгром от Милана, и осечки в Серии А, что стоили там лидерства, ну а закончилось все унизительными 0-5 от ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Впрочем, еще перед решающей встречей с французами было известно, что тренер уедет в Аль-Хиляль. Пост поручили Киву, кстати, как футболист причастного как раз к треблу 2010 года. Но как тренер он молод, и именно сейчас дебютирует.

Статистика личных встреч

Мексиканцы и итальянцы сыграют между собой впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенных проблем для миланского гранда. Но соперник играет чуть ли не дома. Поставим на обе забьют за 1.74.