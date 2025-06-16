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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
17.06.2025 19:00 - : -
Боруссия Д
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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 18:03 | Обновлено 16 июня 2025, 18:14
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Флуминенсе – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 17 июня в 19:00 по Киеву

16 июня 2025, 18:03 | Обновлено 16 июня 2025, 18:14
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Флуминенсе – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня на «Мидоулендс Стэдиум» пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Флуминенсе» сыграет против «Боруссии» Дортмунд. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Флуминенсе

Команда, при всей своей немалой популярности, не может назвать себя такой уж успешной в разрезе завоевания трофеев. И тем более прорывным был отрезок при Фернанду Динизе, когда после более чем десяти тел молчания, в 2024-м, победили не просто в каком-то турнире - впервые выиграли Копу Либертадорес. Но, победив потом и в Суперкубке Южной Америки, в целом следующий сезон футболисты провели довольно посредственно - чего стоит падение на тринадцатое место в Серии А.

Сейчас предпринимаются попытки отвоевать позиции (хотя начинался 2025-й с поражения в чемпионате штата принципиальному сопернику, Фламенго). В Копе Судамерикана бразильцы, в отличие от многих земляков этой весной, добились успеха, с 13 очками выиграв группу. В Серии А не все удачно складывалось, но и там весну закончили парой побед.

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Боруссия Дортмунд

Клуб в 2023/2024 заметно скис на внутренней арене. Он, потерявший серебряную салатницу позапрошлого розыгрыша в последнем туре, года назад капитулировал в споре с РБ Лейпциг за четвертое место - но при этом немцы дошли до финала Лиги чемпионов.

После такого проект покинули как ветераны, Ройс и Хуммельс, так и тренер. На пост наставника заступил Нури Шахин - и провалился полностью. Терпеливо (и безуспешно) пол года прождав успеха, зимой руководство сменило его на Нико Ковача. И хорват оправдал надежды: не без огрехов, но перестроил игру подопечных, и добился финишного спурта, когда рядом побед смогли отвоевать себе заветное 4-е место, обойдя на пару очков Фрайбург.

Статистика личных встреч

Раньше бразильцы с немцами не пересекались даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы скептично оценивают перспективы номинальных хозяев в этой игре. Европейцы классно провели свои последние матчи, и сумеют добиться победы и с этим соперником - применим даже фору -1 гол (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Флуминенсе
17 июня 2025 -
19:00
Боруссия Д
Фора Боруссии Д (-1) 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Флуминенсе Боруссия Дортмунд клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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